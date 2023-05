A doença de ser português

Comigo foi a pandemia, e nem sequer foi à primeira. Habituado a trabalhar em casa, com quarto, sala e escritório onde viver confortavelmente, membro da "burguesia do teletrabalho" que sentiu menos intensamente o impacto económico e social da pandemia, tipo pouco sociável e com poucos amigos, e confortável com isso, passei o primeiro confinamento na maior, sem grande disrupção (visível, pelo menos) nas minhas rotinas.