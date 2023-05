É “deplorável”, mas pode-se fazer

Foi tudo uma encenação, desde o início: a reunião de António Costa com João Galamba, de manhã; a reunião de Costa com o "núcleo duro" de coordenação política do Governo, o cancelamento da agenda oficial para ir falar com o Presidente a Belém, o pedido de demissão do ministro das Infraestruturas a abrir os telejornais. Tudo, encenado ao longo de todo o dia, para garantir que o país inteiro estivesse a ver a apoteose de Costa em horário nobre, imperial, a mostrar quem manda e a mandar calar o Presidente.