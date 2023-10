Os crimes do governante, amnistiou-os o Governo. O resto é um lastro de privilégio, impunidade e do triunfo do poder sobre a maltratada “ética republicana”.

O que se segue, note-se, não é a tese do Ministério Público, que acusou o ex-ministro da Economia Manuel Pinho de dois crimes de corrupção, um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal. O que se segue é, pela boca do próprio acusado, a tese da defesa. O testemunho de Manuel Pinho no julgamento em curso do caso EDP é de uma desfaçatez pornográfica, que tira, à medida, o retrato de um regime viciado que teve a apoteose com José Sócrates. Mas mostra também como, ontem e hoje, o poder se mobiliza para proteger o poder.