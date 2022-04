25 de Abril, enquanto der

O estado de anemia em que caíram as democracias ocidentais devia ser um sinal de alarme para tratarmos das coisas difíceis, antes que as coisas difíceis tratem de nós.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

No próximo domingo veremos se os eleitores franceses entregam o seu país – e, com ele, boa parte do projeto europeu – à extrema-direita patrocinada por Putin. No dia seguinte, comemoramos o 25 de Abril. É um bom mote para levantarmos a cabeça e pensarmos no que nos está a acontecer.

Mesmo que a derrota de Marine Le Pen evite a degradação acelerada da democracia francesa, só por si não a salvará. Tal como a derrota de Trump, depois de um mandato comandado pela mentira e pela corrupção, pode ter desacelerado a degradação da democracia americana, mas não a travou. A polarização política dos EUA, semeada num sistema degradado por décadas de abstenção crónica, continua a fazer estragos e a funcionar como um eficaz travão ao bom senso e ao compromisso. Governar tornou-se opcional, desde que à esquerda e à direita cada um puxe eficazmente pela sua claque – mesmo que à conta das mais tresloucadas mentiras.

Na Flórida e noutros Estados, está em curso uma "guerra cultural" completamente inventada por uma comunicação social histérica que move audiências e influências políticas contra uma suposta ameaça civilizacional dos movimentos anti-racistas. Para isso, não só se pôs a varrer dos currículos escolares quaisquer conteúdos "politicamente corretos" (definindo e impondo por aí a sua própria versão de "politicamente correto"), como chegou ao absurdo de banir mais de 50 livros de Matemática por alegadamente terem conteúdos anti-racistas – seja lá isso o que for num livro de Matemática! Qualquer sociedade que se dedica a fazer listas de livros proibidos, promovendo triunfalmente a ignorância e o medo, é governada por gente muito perigosa. Neste caso, eleita.

Estes, claro, são os políticos e os partidos que Putin promoveu. É sabido que o regime russo financiou Le Pen e promoveu Trump, interferindo na disputa eleitoral através de campanhas de desinformação promovidas em redes sociais desreguladas, que aceitaram o dinheiro sem fazer perguntas. A mesma máquina de propaganda continua em ação na guerra da Ucrânia, alimentando a asneira amoral (mas também ela triunfante) dos que dizem que "pensar dá trabalho", para depois racionalizarem todas as atrocidades do seu patrono, ou mancharem de mentiras a verdade, em apoio às suas opiniões de raiz. Ser anti-EUA ou anti-NATO (por razões inteiramente legítimas) dá-me direito a escolher os factos que me apetecerem, por mais distorcidos, e ignorar ou inventar tudo o resto à minha medida. É a guerra na era da pós-verdade.

Putin investiu muito, desde há muito tempo, na tentativa de virar as democracias contra si próprias, alimentando a descrença, o ódio e o medo. Mas, nisto, o déspota russo é um mero oportunista, aproveitando os erros de inércia de países livres que se deixaram acantonar num conforto ilusório, deixando por resolver os grandes problemas – da segurança global à ameaça climática, passando pelas desigualdades económicas e sociais e pela corrupção grassante à escala global. As democracias degradaram-se ao cabo de demasiados anos a fazer só o que fosse fácil.

A grande fragilidade da democracia é que exige a coragem dos povos que nela vivem. Se se reduz a um exercício de representação política de escolha do mal menor, tomada pela indiferença ou pelo medo, torna-se oca e desfaz-se. À frente dos nossos olhos. A democracia é o pior regime (à exceção de todos os outros) precisamente porque é o mais difícil: requer a coragem quotidiana da franqueza, do conflito frontal e leal, do confronto de ideias, da expressão de vontades e do trabalho por causas. Essa coragem, que tantas vezes reclamamos dos nossos líderes eleitos, não lhes cabe só a eles, mas a todos. Uma democracia precisa da qualidade das suas leis e instituições. Mas uma democracia terá sempre, em última análise, a qualidade dos seus cidadãos.

Esta constatação devia ser o ponto de partida para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Infelizmente, os dois únicos pontos visíveis dessas comemorações foram a escolha do comissário – Pedro Adão e Silva, criticado por ser um "boy" político nomeado numa lógica de aparelho – e a declaração infeliz do mesmo comissário, entretanto elevado a ministro da Cultura, de que o 25 de Novembro não devia ser incluído nas celebrações por não ser uma data consensual. São duas boas manifestações da democracia apertada a que nos resignámos.

50 anos depois, é precisamente das datas não consensuais que se deve fazer uma comemoração. Celebrar o 25 de Abril não pode ser repetir os mesmos cerimoniais dos últimos 50 anos; tem de ser pensar e discutir o país e o mundo (e o nosso papel no país; e o papel do nosso país no mundo) para os próximos 50. A falta de coragem das ilusões e dos paninhos quentes, a modorra de não fazer ondas e adiar o que é difícil tem alimentado décadas de frustração e raiva, de desigualdades e de descrença. Regenerar a democracia é, antes de tudo, recuperar a coragem de fazer o que é difícil. Enquanto é tempo.