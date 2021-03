Recentemente participei numa "conversa" programada por uma empresa para os seus colaboradores sobre o tema "A Importância da Escuta e Reconhecimento de Sinais de Alerta". Coube-me a parte da escuta, tendo ficado o reconhecimento de sinais de alerta para a psicóloga Alexandra Cordeiro, autora de vários artigos sobre temas ligados à psicologia publicados aqui nesta mesma coluna, "Quem és Tu?".



Esta "conversa", no seio de uma organização, foi o momento perfeito para praticar algumas das abordagens que assumimos aqui, nesta escrita, e para podermos trazer para esta mesma escrita as abordagens que as organizações estão a adotar no cuidado, cada vez maior, que têm para com os seus colaboradores, criando espaços de aprendizagem e de diálogo sobre temas que ainda vão vivendo dentro do armário. Muitas são as partilhas que quero trazer, pela riqueza dos conteúdos, das perguntas oferecidas à discussão e de um testemunho na primeira pessoa sobre um processo de burnout.



Na verdade, se a mensagem não chegar às pessoas, pouco importa a riqueza dos conteúdos e para isso urge que as organizações criem este espaço de vulnerabilidade para que as perguntas sejam feitas e os temas debatidos sem o peso de sermos imediatamente marcados com um rótulo. Criar estes encontros de debate, além de oferecer às organizações espaços de segurança para o crescimento das equipas e dos seus elementos, permite que se posicionem perante um salto em altura que urge dar. Partilha da vulnerabilidade é um salto de coragem e de crescimento individual e coletivo. Se ousamos falar de escuta, ousemos, então, sem receios, dar-nos à escuta.