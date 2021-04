Sócrates. Como escrever um texto nos dias que correm e não falar de Sócrates? Ou de justiça? E como é curioso estas duas palavras – "Sócrates" e "Justiça" – estarem na mesma frase. E como escrever um texto sem que o Espírito Santo não nos ocorra, já que parece sermos todos obrigados a tecer um juízo sobre Sócrates e a justiça dos dias?

Enfim. Este parece ser o desafio que nos ocupa os dias. O desafio que nos faz sair a gritar por justiça. Pela justiça dos outros para os outros, tecendo, assim, a nossa justiça sobre os outros.

Quanto ao tema reinante que oferece às primeiras páginas dos nossos dias as palavras com que nos escrevemos, "só sei que nada sei". E só sei que nada sei quanto a este e a muitos outros temas. Em relação a este, em particular, só sei que escolhi nada saber dentro das escolhas que faço no caminho por mim escolhido. Mas a verdade é que, por vezes, não saber, se torna uma forma de nos escondermos da realidade que nos encerra. Contudo, como acredito que a realidade, ao invés de nos encerrar, nos liberta, acredito no espaço do não saber como o caminho da "ironia" que nos permite andar em busca do saber. Do nosso saber. Do nosso saber-nos. Do sabermos quem somos.