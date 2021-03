O Disparo da Alma

De acordo com a ICF – International Coaching Federation, Coaching consiste numa "parceria com o cliente, através de um processo estimulante e criativo que o inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional". São muitas as fases desta definição que me inspiram no meu trabalho. Gosto, em particular, de me saber parte de uma parceria que desafia o pensamento criativo. Esse "salto mágico, irracional que a imaginação faz de bom grado, permitindo o nascimento de ideias novas e originais" (Jerome Bruner). Esse processo ativo de ideias que nos levam a novos processos e ações inovadoras. Assim vejo a criatividade. Um processo, um caminho de alguma inspiração e muita transpiração, na definição incandescente de Thomas Edison.



A criatividade é também um processo de pausa. De não tempo. De paragem. Um espaço e um tempo em que o nada ganha ao tudo para deixar entrar novas formas de ver a realidade que se projeta na tela adiante. "Agora" o poder de Eckhart Tolle: "A ausência de mente é a consciência sem o pensamento. Só dessa maneira é possível pensar-se criativamente, porque só dessa maneira o pensamento terá verdadeiro poder. O pensamento por si só, quando deixa de estar ligado ao reino muito mais vasto da consciência, torna-se rapidamente estéril, insensato e destrutivo. (…) Todos os verdadeiros artistas, quer saibam quer não, criam com base na ausência de mente, na quietude interior. Só posteriormente é que a mente dá forma ao impulso criativo ou à inspiração". É nesta quietude que surgem as famosas ideias de "banho" ou a iluminação do escuro da noite dormida.



As rotinas constantes do dia-a-dia, tão poderosas para a execução, precisam, também elas, de descanso. De espaço para o pensamento fluir, desligar e divagar em busca de soluções diferentes para problemas diferentes. Toda a decisão carece de espaço e tempo para fazer emergir o pensamento radial, metafórico, imaginativo, holístico. Um desligar para voltar a ligar. Para voltar a ligar passando de "pensamentos ou sentimentos atuais para formas novas ou expandidas de pensar ou sentir" (com base na competência 7 das 8 competências-chave da ICF). Parar para não fazer parar surge como uma ação a considerar num contexto constante de complexidade que se caracteriza por as melhores decisões de hoje poderem não ser as melhores a tomar amanhã. Sem um espaço e um tempo seguros para deixar fluir as emoções pode não estar a contribuir-se para as decisões que melhor cumprem as necessidades e os desafios atuais.