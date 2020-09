O que nos diz este aforismo – "conhece-te a ti mesmo" - inscrito no pátio do Templo de Apolo em Delfos? Há de dizer-nos ditos muito diferentes. Tantos quantos os que ousam ir além de quem julgam ser e procuram um caminho de maior significado na sua vida e, por conseguinte, na vida com os outros. Este caminho de busca interior que pode ser uma jornada ao encontro dos valores, do propósito ou da razão de ser é, na verdade, o "único" caminho. Não que não haja outros, porque os há. Mas por ser o caminho por nós escolhido. Aquele que nos pertence e que é feito dentro do nosso território, aquele que queremos mapear para nos guiar noutras caminhadas. E apesar de este ser o "único" caminho, aquele que escolhemos fazer nesse preciso momento, e não outro, é um caminho que criamos à medida que o vamos percorrendo, mesmo quando nos perdemos ou escolhemos ir na direção errada. Também esses momentos em que nos perdemos ou escolhemos enfrentar a desorientação, são momentos que, se presentes, nos trazem os seus benefícios. Acresce que esta viagem, feita de um caminho que decidimos ser o nosso, o único, tal como nós, na nossa essência, pode ser interrompida a qualquer passo, estando sempre na nossa vontade o poder de regressar, de fazer o caminho de volta, caminho esse que, como se sabe, é, em si, diferente do caminho percorrido até ali.

O que tem, então, este caminho de tão especial? Sendo o "único", é um caminho percorrido por tantos outros que ousaram levantar-se e fazer-se. Não só fazer-se à estrada, ao trilho, mas fazer-se. É um caminho de criação e de desenvolvimento pessoal que tem a magia de gerar frutos que vão muito além do crescimento individual. Esta jornada oferece a todos os sistemas onde nos integramos, sejam famílias, equipas, organizações, comunidades, o impacto positivo do nosso ser. Do nosso crescimento enquanto seres únicos que somos. E, na verdade, é um caminho que urge fazer neste momento de tempos de grande incerteza e confusão. Um caminho que, mesmo sendo "único", pode ser feito em conjunto, em equipa.

Tomemos as organizações como referência. Subitamente um vírus atirou colaboradores, equipas inteiras, para fora do local onde antes estavam sentadas. Sentadas num espaço de maior controlo. Um espaço de menor interdependência, por ventura. Por vezes, até, um espaço onde outros vírus reinam e cujo contágio aceitamos, apesar de também por lá andarmos "mascarados". Este distanciamento intermitente que se vive na sociedade e nas organizações ofereceu-nos o espaço de criação do nosso caminho. Um caminho de crescimento na nossa individualidade que, seguramente, mesmo que sem intenção, colocaremos ao serviço dos outros. Dos nossos colegas de trabalho e das nossas equipas. É na construção da nossa individualidade que criamos também a coletividade que queremos ser, o que não quer, necessariamente, dizer que estejamos a criar para nós as coisas mais cómodas. Provavelmente não o estamos a fazer, em especial no início da jornada. Acredito, contudo, que tornar as coisas menos cómodas pode acrescentar dimensão à nossa vida. Erling Kagge descreve bem os ganhos que as coisas aparentemente menos cómodas podem trazer à nossa caminhada: "Fazer uma caminhada apenas quando faz bom tempo – e ficar em casa quando está vento, a chover ou a nevar – é perder metade da experiência. Talvez a melhor metade".

Acreditando, como acredito, que todos podemos ser melhores, individual e coletivamente, também acredito que esse "melhor" pode estar carregado de um sentido de simplificação. Alain de Botton, procurando consolar-nos com a filosofia, e quando apresenta Epicuro e nos narra, com amizade, o seu pensamento sobre como a liberdade contribui para a felicidade, conta-nos uma história que aqui partilho: "Epicuro e os seus amigos fizeram uma segunda inovação radical. No intuito de não terem de trabalhar para pessoas de que não gostassem e de não terem que responder a fantasias potencialmente humilhantes, deixaram de trabalhar no mundo comercial de Atenas (…), aceitando um modo mais simples de vida em troca da independência. Poderiam ter menos dinheiro mas nunca mais teriam de obedecer às ordens de superiores odiosos". Vejo este caminho de independência (melhor ainda quando de interdependência), como um fator de crescimento pessoal, das equipas e das organizações, em prol de lideranças mais colaborativas e de partilha, com uma visão de construção, agora, dos líderes do futuro.

Encerro com Kagge e dentro do "dizer" norueguês "o muito quer mais": "É importante ser capaz de desfrutar das coisas aos poucos. Um bocadinho sabe bem; menos sabe ainda melhor". Usando este encerrar do texto de hoje de forma metafórica, como pode esta metáfora contribuir para melhores resultados?

Fica a questão. Boa jornada.

João Laborinho Lúcio

Coach credenciado pela ICF – International Coaching Federation