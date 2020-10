A Não Escrita

Hoje não me apetece escrever. A página em branco tão companheira de tantas escritas surge turva. Talvez seja da caneta que repousa a seu lado cuja tinta já contou outras histórias. A verdade é que hoje não me apetece escrever. Então por que escrevo? Escrevo porque também a vontade de não escrever merece ser escrita. Escrevo uma não escrita. Entrego a cor que resta da tinta da caneta ao turvo da página talvez esperando que esta volte a ser branca. Que volte a estar repleta de palavras que lhe darão um novo colorido. Mesmo que um colorido a preto e branco. E como o preto e branco nos pinta a vida de tantas cores! Tal qual os silêncios dos retratos de Cartier-Bresson "cujos olhares iluminam de forma incrível a penumbra costumeira". De Miró a Neruda, silêncios interiores presentes na ausência de cor. E é neste silêncio cromático, na época em que também a cor ultrapassa preconceitos para que todos se possam sentir bem na sua pele, na época em que o "vermelho período" é tirado do silêncio, é neste silêncio cromático, dizia, que o texto ganha novos contornos e a folha que estava em branco em busca de um destino já não é uma folha em branco, sendo, antes, o destino. O destino da tinta que jazia ali ao lado numa caneta feita tumba.

De onde vem a escrita? De onde vem a vontade de escrever mesmo quando apenas se dá voz à falta de vontade de escrever? E para onde vão as folhas em branco agora que já não o são? Talvez venham do silêncio e da falta de cor. Talvez esses espaços vazios estejam cheios de dizeres que devemos escutar e transcrever. Talvez a escrita não seja mais do que um trabalho de arqueologia sobre o papel. Como podemos então escutar o silêncio e o que ele tem para nos dizer, mesmo quando nos diz que "hoje não me apetece escrever", e que esse maço de folhas já não é de folhas em branco, e que nessa caneta já não é tinta que corre? Será que a escuta e a escrita vêm das luzes refletidas nas poses de Newton, da produção de Leibovitz ou dos "cem mil cigarros" de Pedro Costa? Essa vontade de escrever virá, seguramente, da história de cada um que ousa criar e escutar o seu silêncio e de o fazer no momento em que o silêncio quer falar-lhe e já não nos destroços dos sons que dele derramaram.

Todos nós temos a nossa história. Os nossos valores, cultura, experiências, competências. Todos nós temos o nosso próprio sistema de representação mental, a nossa grelha de interpretação do mundo. Todos, de forma mais ou menos deliberada, usamos lentes sendo através delas que vemos a realidade como ela se nos apresenta criando a nossa própria representação dessa realidade. A isto poderá chamar-se o nosso quadro de referência. Nosso, porque é assim que vemos a realidade. E nosso porque sabemos ou devemos saber que outros também há que veem a sua realidade através das suas lentes. Do seu sistema de representação. E se é tão importante escutarmos o que o nosso silêncio nos diz, o que a nossa escuta interna nos conta sobre nós e sobre o que nos rodeia, é igualmente importante escutar o que os outros nos dizem sabendo que o fazem através das suas lentes que podem não ter a mesma "graduação" das nossas. E que também o que nos dizem resulta da escuta, ou falta dela, dos seus silêncios. Todos temos uma folha em branco que vamos colorindo a cada dia, ora a preto e branco ora com as mais berrantes cores. E é na escolha do que queremos ver retratado na nossa folha em branco que contruímos a realidade que nos rodeia. E não em função do que o silêncio dos outros fez verter nas suas páginas.

Mas se queremos que todas as folhas em branco, agora já escritas, se complementem nas páginas de um livro, ousemos ir mais além, ir mais dentro, para entregar de forma mais completa a letra que fará parte de uma sinfonia maior. Seja na relação que temos com os nossos amigos e familiares, seja na relação que temos nas nossas organizações em que desejamos ver um alinhamento de cultura e de propósito. Se não somos quem somos como poderemos ser parte de algo maior que também tem o direito de ser.

Eu avisei que hoje não me apetecia escrever. Por isso mesmo escrevi. Como dizia Neruda, somos livres de fazer as nossas escolhas. Apenas somos prisioneiros das suas consequências.

João Laborinho Lúcio

Coach credenciado pela ICF – International Coaching Federation