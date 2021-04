Não deixa de ser curioso, e até mesmo divertido, o jogo que as palavras nos oferecem quando as olhamos com desapego quanto ao seu significado mais generalizado e nos oferecemos o espaço de com elas brincarmos e de deixarmos que nos ofereçam as mais variadas interpretações.

É o som sibilante em aparelhos de transmissão sonora que me convoca aqui hoje e não tanto o romance tão bem sibilado Entre Douro e Minho que nos faz adivinhar Quina e os outros da Casa da Vanessa. Apesar de não ser "A Sibila" que aqui nos cria hoje, as sibilas não deixam de ter o seu espaço, ainda que associadas metaforicamente ao som sibilante que aqui nos chamou.

Não deixa de ser curioso, e até mesmo divertido, o jogo que as palavras nos oferecem quando as olhamos com desapego quanto ao seu significado mais generalizado e nos oferecemos o espaço de com elas brincarmos e de deixarmos que nos ofereçam as mais variadas interpretações. Um sinal, aliás, da importância de sabermos clarificar o discurso do nosso interlocutor e de não nos deixarmos ficar no equívoco do óbvio. Se, por um lado, se diz que o referido som sibilante funciona como um retorno à origem de informação sobre o resultado do trabalho efetuado, por outro, e para interesse desta escrita divergente, também se atribui à sibila o som da profecia e do conhecimento do futuro.

Para benefício do que vem de expor-se, quase podemos considerar que a forma como sabemos devolver o sinal que acabamos de receber pode ser uma forma de melhor prepararmos o futuro incerto que se nos oferece, conhecendo-o, assim, tão bem quanto possível.