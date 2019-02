Até que todas as jaulas estejam vazias

E não é uma vitória porque esta lei apenas afasta do confinamento os animais selvagens e porque o período transitório é bastante longo. Para quem não cometeu nenhum crime, permanecer mais 6 anos encarcerado é profundamente injusto.

A exploração de animais para entretenimento reflecte uma visão ultrapassada dos animais, motivo pelo qual vários países do mundo têm vindo gradualmente a adoptar legislação que restringe a utilização de animais em espectáculos circenses ou similares. São mais de vinte na União Europeia. Ontem foi a vez de Portugal, que aprovou a proibição de utilização de animais selvagens nos circos.



Não a celebro como uma vitória, mas como um passo importante na defesa da protecção dos animais. E não é, de facto, uma vitória: esta lei apenas afasta do confinamento os animais selvagens e porque o período transitório é bastante longo. Para quem não cometeu nenhum crime, permanecer mais 6 anos encarcerado é profundamente injusto.



Mas é um passo muito importante, porque o Parlamento reconheceu que privar animais selvagens da liberdade é algo intrinsecamente cruel e porque reconheceu também que é manifestamente impossível aos circos assegurarem requisitos fisiológicos, mentais e sociais adequados para animais. É um passo muito importante porque o Parlamento reconheceu que jaulas maiores, melhor regulamentação e mais fiscalização não resolve o problema. E mais: é um passo muito importante porque esta lei é a única no ordenamento jurídico internacional, na medida em que garante aos trabalhadores e trabalhadoras dos circos que cedam voluntariamente os animais, o direito ao apoio para reconversão e qualificação profissional.



Os animais nos circos são meras sombras daquilo que são na natureza, são marionetas a quem foi retirada toda a dignidade. Os espectáculos de circo têm um impacto contraproducente na percepção das crianças que, ao invés de percepcionarem os animais de uma forma natural, são doutrinadas com o expoente do modelo antropocêntrico: a supremacia, a dominância e a subjugação da espécie humana sobre as outras. O que uma sociedade evoluída deve transmitir às crianças é que a inteligência que nos distingue das outras espécies não deve servir para as subjugar e humilhar, mas para as proteger e cuidar.



Após agendamento por iniciativa do PAN, esta lei – que teve 10 longos meses de trabalho e debate em sede de comissão parlamentar – não apresenta o texto final que queríamos. Nós queríamos mesmo que o fim da utilização abrangesse todos os animais. Mas foi o passo possível de dar neste contexto político com apenas um deputado. Precisamos de mais força para concretizar outros avanços. Deixo aqui o compromisso que não vamos desistir até que todas as jaulas estejam vazias.