Um minuto antes do fim verão que estão perdidos e que nada os salvará

Pego de empréstimo os versos de uma canção de José Mário Branco inserida no álbum "A Mãe", que, como todas as outras que compõem esse álbum, começou por ser publicitada na peça de teatro com o mesmo nome dada à cena em 1978 pela companhia "O Teatro da Comuna", numa adaptação do original escrito por Maxim Gorki.