António Costa deu uma de Pinheiro de Azevedo

A verdade é que cheguei à conclusão de que, com todas as confusões geradas pelos comportamentos de vários membros do Governo, vai ser totalmente impossível proceder a uma discussão séria acerca do futuro da União Europeia na campanha eleitoral para a escolha dos deputados portugueses ao Parlamento Europeu.

Ao começar este meu texto, sinto ser minha obrigação justificar a razão da mudança do título genérico destes escritos (que deixará de ser "Por uma União Europeia Federal"), especialmente porque, tendo antes confessado estar propositadamente a usar a táctica do Cônsul Romano Catão para convencer os seus compatriotas do Senado a desencadear uma guerra visando destruir Cartago (rival de Roma na luta pelo domínio do Mediterrâneo), o faço precisamente quando se aproxima a comemoração do "Dia da Europa", a qual terá lugar no próximo dia 9 de maio.