Normal funcionamento das instituições? Só podem estar a brincar!

Mercê dos trabalhos da Comissão de Inquérito à TAP, estamos a assistir nestes últimos dias, a algo que tenho dificuldade em adjectivar. Pensei, em primeiro lugar, nos filmes do já falecido actor italiano conhecido como Totó (o seu nome encheria mais do que uma linha deste texto - podem ir ao Google ver de quem se trata e a que tipo de filmes me refiro) e também em dois outros muito concretos realizados por Ettore Scola e datados de 1976 e 1977 (uma vez mais, pesquisem no Google).