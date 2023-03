Por uma União Federal (27)

Com a actual estrutura de defesa assente fundamentalmente na NATO, os vários exércitos nacionais dos países europeus, mesmo daqueles com maior poder bélico e humano, não podem, de forma alguma equiparar-se às forças armadas dos EUA.

Nos tempos que correm e já assim há várias décadas, a percepção das coisas é mais importante do que a realidade. Tudo ou quase tudo, é objecto de manipulação, visando-se com essa actividade moldar as consciências das pessoas. Tanto George Orwell, pseudónimo literário de Eric Arthur Blair, no seu 1984, como Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo, nos avisaram de que isso era possível, logo, que iria mesmo acontecer e que teria esta intensidade e profundidade que estamos a observar.