Por uma União Europeia federal (13)

A 6 de dezembro de 2022, na Georgia, Donald Trump sofreu mais um revés: o candidato por si escolhido perdeu as eleições e esse Estado dos EUA continuará a estar representado no Senado por um membro do Partido Democrático, partido esse que vê assim reforçada a sua participação nessa Câmara Alta do Congresso. Isto quando a "tradição" nos EUA é a de que o partido que não detém a Presidência da República ganha, invariavelmente, as eleições de meio do mandato (midterm elections). Desta vez e ainda bem, não foi isso que aconteceu.