Por uma União Europeia federal (12)

No passado dia 28 de novembro, embalado com a votação realizada no dia 24 desse mesmo mês no Parlamento Europeu de uma moção apresentada pelo grupo da extrema-direita desse Parlamento, o Chega apresentou na Assembleia da República portuguesa um projecto de resolução visando recomendar ao Governo que "reconheça a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo internacional".