Os filhos de Caim IV

Nestes últimos tempos, as redes sociais e os meios de comunicação em geral, têm abordado com particular interesse o caso de uma mulher branca, aparentemente embriagada, ter dirigido, num restaurante situado na Costa da Caparica palavras insultuosas aos filhos negros (adoptados) de um casal de artistas brasileiros brancos e também a uma família de angolanos negros que também se encontrava no local. Pelo menos o casal brasileiro em questão apresentou queixa perante a competente entidade policial e, como não podia deixar de ser, face à legislação em vigor, foi aberto inquérito dirigido pelo Ministério Público. A agressora foi detida de imediato, mas foi libertada no próprio dia.



Estando a correr termos um processo de inquérito dirigido pelo Ministério Público e sendo bem conhecida a minha muito vigorosa posição crítica acerca da criminosa violação do segredo de justiça, não vou, naturalmente, tecer qualquer comentário acerca da concreta situação em referência.



O que me preocupa (e, sinceramente, me agasta) é algo de muito distinto, não se circunscrevendo essa preocupação (e esse agastamento) ao tratamento que é dado pelo sistema judiciário aos crimes de ódio. De facto, o que sinceramente me martiriza é a circunstância de os infractores serem detidos em flagrante delito, para depois serem libertados de imediato e os julgamentos desses casos serem realizados muito tempo depois da ocorrência dos factos e de, muito frequentemente, as penas aplicadas serem pouco significativas e com escassa ou nenhuma visibilidade social, com tudo o que de tudo isso resulta.



Ao contrário de outros entendimentos muito provavelmente maioritários no seio da comunidade judiciária, considero que, mesmo quando estão em causa delitos cuja censura ética e perigosidade social não são grandes, é absolutamente indispensável que a pessoa infractora sofra, o mais rapidamente possível - sempre sem detrimento dos seus direitos e, concretamente, do seu direito a um julgamento leal e não preconceituoso – o sancionamento proporcional à gravidade e danosidade da sua conduta violadora dos direitos de outrem que, também eles, estão constitucional e legalmente estabelecidos e garantidos/protegidos.



E, infelizmente, não é isso que acontece actualmente. Uma vez mais, o sistema judiciário não está organizado tendo em vista a satisfação dos direitos dos cidadãos individuais, das famílias e das empresas, mas sim em função de concepções doutrinais (ideológicas) assentes em arquétipos e de interesses corporativos estabelecidos.



Na verdade, a conclusão que retirei dos meus mais de 40 anos de experiência como Juiz, é que o que determina uma pessoa potencialmente infractora a delinquir ou a abster-se de o fazer não é o tempo de prisão estabelecida na legislação penal como punição para a prática do crime em questão (em termos técnico-jurídicos, a moldura abstracta da pena), mas sim a probabilidade de ser "apanhado" e a probabilidade de, nesse caso, ser ou não imediatamente preso (e não apenas detido), ou de o ser num curto lapso de tempo subsequente à prática do acto, ou se a condenação se reconduz a uma outra qualquer sanção, especialmente se não privativa da liberdade.



O tempo provável de prisão surge num longínquo quarto lugar.



E, finalmente, o que "joga" na balança da decisão é saber se o ganho obtido com a prática do delito (que pode não ser apenas material) compensa ou não os riscos de ser "apanhado" e depois condenado e eventualmente preso.



Por muito que esta constatação possa ser chocante para muitos - mas realmente corresponde à verdadeira natureza das coisas -, salvo na generalidade dos casos de homicídio e de crimes de ódio, nos delitos sexuais violentos e nos casos de crimes cometidos no âmbito de relações familiares deterioradas, em que se mostram patentes laivos de perturbação psicológica, de psicopatia e/ou de sociopatia na mente da pessoa delinquente, a actividade criminosa é uma actividade económica com os seus habituais custos, riscos e benefícios.



Mas, retomando a análise do funcionamento deste segmento do sistema judiciário, a verdade é que a principal responsável pelo estado de coisas actualmente reinante é a própria legislação processual penal.



Efectivamente e para começar, o inquérito dirigido pelo Ministério Público está estruturado não tendo em conta as reais e concretas necessidades da investigação atinente ao crime denunciado, mas sim tomando em consideração a moldura penal abstracta fixada na lei penal (Código Penal e outra legislação avulsa) para esse crime. E é também com base nesse critério da moldura penal abstracta estabelecida para o crime que, fundamentalmente, está organizado o segmento do sistema judicial com competência criminal.



E porque assim é, certos crimes, ainda que a pessoa infractora seja detida em flagrante delito, não podem ser julgados em processo sumário (ou seja, num período temporalmente curto subsequente à prática do delito), mas, ao mesmo tempo, não podem (e, em muitos casos, muito justamente) ficar a aguardar o julgamento em prisão preventiva (incluindo a prisão domiciliária), e, inversamente, outros, ainda que não detidos em flagrante delito, ficam por longos períodos de tempo a aguardar o julgamento em prisão preventiva quando são poucas as diligências de investigação que têm realmente de ser realizadas naquele caso concreto.



Mas são às toneladas os livros de doutrina e os acórdãos de Tribunais Superiores (até a nível internacional) que, muito prolixa e esmagadoramente, justificam esse status quo - escrever "esse estado das coisas" seria algo indigno e pouco respeitoso.



Acontece, porém, que, de acordo com a minha pouco significativa e disruptiva opinião, desse actual estado das coisas resultam, ao mesmo tempo, um socialmente perigoso e eticamente censurável alastramento, no seio da Comunidade, de um generalizado sentimento de impunidade que potencia a prática de todo o tipo de crimes, e, de igual modo, a violação de direitos de defesa dos arguidos, concretizada quer no prolongamento excessivo (e bastas vezes desproporcionado) do tempo de prisão preventiva, quer na violação do princípio da proibição da auto-incriminação que se torna possível em certas situações de primeiro interrogatório de arguido apresentado detido ("preso").



E, em todos os casos, o que se verifica amiúde é que a legislação processual penal não se preocupa, de todo, com as vítimas e com a recomposição da situação dos mesmos ao estado em que as mesmas presumivelmente se encontraria se não tivesse ocorrido a prática do crime.



Nessa matéria, o Código de Processo Penal português esquece (ou desvaloriza) muito ostensivamente que, em termos da teoria penal tal como ela foi concebida/definida na Europa ainda no século XIX (e está consagrada internacionalmente na legislação dos Estados que se organizam segundo o modelo do Estado de Direito) uma das finalidades das penas é a designada "função retributiva". E o facto de o mesmo acontecer em outros países do chamado "Mundo Ocidental" - e quanto ao resto do Planeta, para usar uma expressão popular, nem vale a pena fala - não nos devia deixar menos preocupados e irritados.



Continuarei o tratamento desta matéria, com mais detalhe, no próximo artigo de opinião.