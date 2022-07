Os filhos de Caim (menores e família) II

Sendo as famílias a base estruturante das Sociedades, o segmento do sistema judiciário destinado a resolver os conflitos/problemas que se suscitam no seio das mesmas deveria ser aquele que deveria estar dotado dos melhores profissionais e dos melhores meios.

Muito recentemente, o presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República, Eurico Brilhante Dias, referiu que "o combate à violência doméstica é a marca de água do PS na primeira sessão legislativa". São palavras fortes e ficarei agradado se esse propósito for mesmo alcançado. Mas talvez a palavra mais adequada será "ficaria" e não "ficarei".