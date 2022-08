Os filhos de Caim III

As pessoas concretas transformam-se em representações conceptuais (arquétipos) e passam a ser tratadas como tal, e as relações sociais são decompostas em vários segmentos, perdendo-se, nesse processo, a percepção da complexidade do problema global.

Escrevi no meu anterior texto de opinião que as mortes de menores e de mulheres ocorridas no âmbito de relações familiares deterioradas também acontecem porque não existem canais de comunicação entre os agora designados Juízos de Família e Menores e os Juízos Criminais, tal como não existem entre as correspondentes Delegações do Ministério Público, que funcionam junto desses Tribunais, e bem assim as CPCJ, e que, enquanto essa separação de jurisdições existir, as vítimas continuarão a morrer, mesmo que os homicidas venham a passar períodos de tempo cada vez mais longos encarcerados.