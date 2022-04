Portugal continua a falhar à Ucrânia

Nos dias anteriores ao discurso de Zelensky à Assembleia da República, vi em conversas de amigos e nas redes sociais gente a perguntar com expetativa e curiosidade que referências o Presidente ucraniano faria à história ou à cultura portuguesas. Era como se os Rolling Stones estivessem prestes a aterrar em Portugal e os fãs antecipassem, animados, se a banda iria tocar os clássicos. Zelensky tem tido a inteligência de fazer citações ou referências familiares aos vários países para que tem discursado. Isso cria um laço de proximidade com quem o ouve, mas no reverso facilita uma abordagem frívola aos seus discursos, só possível para os indiferentes à emergência humanitária e existencial com que a Ucrânia se confronta (foi, por exemplo, o que fez Carmo Afonso, no Público – previsivelmente, não gostou do concerto).





Para os portugueses, Zelensky falou de Salazar e do 25 de Abril, do desejo de liberdade e de Europa. De tal modo que o PCP até se ofendeu (e eu ofendido por o PCP se ofender). Jerónimo de Sousa ainda não descobriu, da análise das "imagens que temos", se o que aconteceu na Ucrânia foi uma invasão, porque enquanto mantiver esta dúvida mentecapta pode fingir, para conforto de Moscovo, que a Rússia e a Ucrânia são partes iguais neste conflito, iludindo que uma invadiu a outra. Decididamente, não é por mero acaso ou infeliz coincidência que as posições do PCP calham sempre alinhadas com as de Putin: está à vista que eles bem se torcem para que assim seja.





Portugal pode orgulhar-se, aliviado, de que a posição pró-Putin seja ultra-minoritária, no Parlamento e no país. Só que, nisto, pode orgulhar-se de pouco mais. Cumplicidades envergonhadas são outra conversa que valeria aprofundar, mas é mais urgente abordar a cumplicidade da inércia que mantém Portugal, em termos práticos, completamente à margem dos compromissos que assumiu na reação à guerra. É certo que o primeiro-ministro António Costa e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva (alçado ultimamente ao estatuto de estadista possível) não perdem uma oportunidade de jurar a solidariedade total com a Ucrânia. O problema é que, daí para a frente, nada. A língua mexe, mas as mãos não saem dos bolsos.Na sexta-feira fará um mês que um grupo de cidadãos, em que me incluo, escreveu ao primeiro-ministro exigindo a criação de uma task-force para aplicar as sanções determinadas contra a Rússia – e prestar contas públicas desse trabalho. Um mês depois, numa questão de evidente emergência que exige ação imediata, recebemos apenas uma educada resposta do gabinete de António Costa, informando que chutaram o assunto para o Ministério dos Negócios Estrangeiros – precisamente o que tínhamos pedido ao Governo que não fizesse: que não dispersasse o cumprimento das suas obrigações por vários departamentos descoordenados, mas que centralizasse o trabalho num grupo de ação especializado, agrupando as instituições relevantes, como fizeram vários outros países.O resultado desta inércia está à vista, na sua invisibilidade: os patéticos 242 euros que tinham sido anunciados como produto do congelamento de bens russos em Portugal, percebeu-se entretanto, foram congelados por engano a um russo radicado em Portugal há décadas que nada tinha a ver com a guerra – e descongelados no dia seguinte. O contador português de sanções à Rússia, tanto quanto se sabe, está a zeros. Roman Abramovich continua a ser o "nosso" oligarca, com passaporte português no bolso e o nome na lista de sanções, sem que as averiguações ao processo que lhe deu a nacionalidade, quer no plano administrativo quer no plano criminal, produzam resultados – tudo se arrasta com a lentidão normal, na anormalidade habitual do Estado. Mesmo no acolhimento aos refugiados, elogiado pela embaixadora da Ucrânia, a liderança é dos municípios e da sociedade civil, cuja eficácia e recursos variam com a geografia de um país profundamente desigual.A síntese é triste: hoje, ao 63º dia de uma guerra com as consequências devastadoras que Zelensky descreveu ao nosso Parlamento, Portugal continua a falhar à Ucrânia. Em termos práticos, Putin tem tantas razões de queixa de António Costa como de Jerónimo de Sousa. Um totalmente alinhado no apoio, outro totalmente desalinhado na reação. Entre o muito que temos a agradecer ao Presidente Zelensky – na defesa da liberdade e da soberania do seu país, no ânimo que dá ao seu povo no momento mais difícil das suas vidas, na coragem com que resiste às loucuras imperiais da Rússia e na clareza com que pede à Europa que se defina –, podemos acrescentar a gratidão por ter sido simpático e cordial com Portugal, um país que, por qualquer métrica objetiva, não o merece.