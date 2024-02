Ensaio sobre o entusiasmo

Há muito que uso com frequência o substantivo entusiasmo, seja para descrever uma característica que procuro imprimir no que faço, seja para reconhecer essa qualidade no trabalho de outro, seja ainda como mote de apelo, naqueles dias cinzentos em que a letargia se apodera de um estudante ou turma. Apesar disso, só recentemente me deparei com a sua origem etimológica. Esta liga-se ao étimo grego theós, que significa divindade. Pela anteposição do prefixo en, que remete para dentro de, estar entusiasmado é estar apoderado pela divindade.

Difere o entusiasmo da apoteose, outra palavra filha de theós. Enquanto esta remete para alguém deificado, que encarna o divino, o entusiasmo sugere alguém apoderado pelo divino mas que não se confunde com ele. Se o sujeito alvo de apoteose se configura como divindade, o sujeito imbuído de entusiasmo apresenta-se como contagiado por uma divindade que, ainda assim, não se mostra.

Enquanto a apoteose é inerentemente grupal, o entusiasmo começa por ser íntimo, residindo a sua génese na esfera do sujeito consigo mesmo. E se a apoteose é intrinsecamente hierárquica – apontando para um protagonista endeusado que se eleva sobre a multidão, num contágio vertical de cima para baixo – a saudável contaminação do entusiasmo é, ao invés, mais amiga do lado a lado.

Evidentemente, a raiz religiosa do entusiasmo pode ser entendida como metáfora. Basta recordar que Sócrates, que afirmava ser exortado por um deus a indagar junto dos seus interlocutores atenienses pelos fundamentos das suas asserções, foi condenado por ateísmo.

Ninguém se entusiasma por ditame, pelo que deve o professor, sem abdicar de um papel de orientação e mediação, lembrar-se das palavras de Agostinho da Silva ao abordar a sua própria profissão docente: "ser companheiro vale mais do que ser chefe".

Num clássico estudo de 1978, a académica estadunidense Mary Lynn Collins explorou o efeito do entusiasmo na aprendizagem escolar. Desenvolveu uma experiência em que comparou os resultados de aprendizagem de grupos de estudantes expostos a uma instrução monocórdica, com reduzida gestualidade e interação, com aqueles de grupos expostos a uma instrução com tonalidade variada, discurso diversificado, gestualidade expressiva e acolhedor aproveitamento dos contributos dos estudantes. Os resultados foram claros: os alunos aprenderam de modo mais efetivo num clima de entusiasmo.

Não se trata aqui de fazer a caricatura de uma comunicação docente permanentemente tornada TED Talk, nem de propor que o entusiasmo é a única variável que influencia o sucesso de tal comunicação – a literatura científica é também clara ao destacar a importância de outros aspetos, como o uso de mapas conceptuais.

Trata-se, tão somente, de destacar que, quando uma aula é genuinamente cativante, e outra terrivelmente aborrecida, não é de mero entretenimento que se fala, mas das reais probabilidades de estarmos a usar o tempo escolar para fazer aprender.