Chocante: os estudantes gostam da escola

As vozes catastrofistas ouvem-se por aí: a escola pública está pelas ruas da amargura, os pátios são um faroeste de escárnio e pancadaria, quem tiver um mínimo de juízo e dinheiro põe os filhos num colégio.





O problema não é que, por exemplo, o Chega hiperbolize um "sofrimento sem precedentes" das comunidades educativas. O problema é que essa passagem do seu programa eleitoral mais não é do que a ressonância de uma ideia feita que vai grassando: a de que tudo vai mal no que é administrado pelo Estado.





Há problemas sérios que o Estado atravessa na prossecução das suas inalienáveis funções sociais e a Educação não foge a isso, é certo. A falta de professores, bem como uma relação entre os sindicatos docentes e o governo cessante que se degradou no último ano, são exemplos.É também certo que a constante exposição informativa, permitida pela internet, promovida pelas redes sociais e replicada pelas emissões televisivas em permanente estética de "última hora", se por um lado tem o potencial de despertar o nosso espírito crítico, apresenta, por outro, o risco de nos fazer incorrer em generalizações precipitadas, nomeadamente sobre o estado dos nossos serviços públicos.Também a própria arena partidária faz com que uns – quem exerce o poder – exagerem o que corre bem e outros – quem está na oposição – o que corre mal. Faz parte do jogo democrático.Diferente é, no entanto, caricaturar-se os problemas que a coisa pública atravessa, não para se propor fazer melhor, mas precisamente para a dissolver como coisa de todos e para todos. Fazer a alarmista hipérbole das insuficiências do Estado Social é o primeiro passo de uma estratégia que visa persuadir-nos de que esta construção coletiva está tão lastimável que o melhor que temos a fazer é abdicar dela. E é bom relembrar que, se o nacionalista Chega e a cosmopolita Iniciativa Liberal divergem em áreas basilares como o modo de encarar os adversários políticos e a relação com as minorias, convergem na defesa de medidas que apontam para o desmantelamento do Estado Social.Voltemos à imagem de sofrimento e catástrofe com que iniciei esta crónica. Sabes, caro leitor, quem não partilha desta leitura? Tens ideia de quem há vários anos se mantém constante na valorização da sua escola? Os estudantes.O inquérito Health Behaviour in School-aged Children, da Organização Mundial de Saúde, estuda a vida dos adolescentes nos seus vários cenários. Assenta numa amostra composta por milhares de estudantes – de dezenas de agrupamentos de escolas do setor público – que respondem de modo confidencial e anónimo. Uma das perguntas é simples: gostas da escola?Em 2006 e 2010, respetivamente 81% e 82% respondeu que sim, gosta da escola. Nestes anos, foram abrangidos alunos do quinto e do sétimo ano de escolaridade. Com a alteração para estudantes do sexto, oitavo e décimo ano, o valor reduziu-se em 2014 para 73%, mas manteve-se estável a partir daí: em 2018 e 2022, 70% dos jovens disseram gostar da escola.Pode ser chocante para alguns, mas é esta a realidade: a maioria dos estudantes da escola pública gosta do local para onde vai todas as manhãs. Há caminho a fazer, pois claro – o quase terço de estudantes que não aprecia a escola impede discursos gloriosos, impele a continuar a agir. Discutamos, pois claro, como fazê-lo. Mas não nos deixemos infiltrar pelo discurso catastrofista que, ao acicatar os ânimos, também tolda a vista.