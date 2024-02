Fazem parte do currículo do décimo ano a lógica e a argumentação, área pela qual começa a aventura de pensamento em que se consubstancia – quando orientado por quem percebe que ensinar é saber convidar – o biénio de Filosofia. Um dos conteúdos são as falácias; entre elas, a do espantalho. Se montar um espantalho fáctico é construir uma figura humana tosca, de exagerada simplificação, com a finalidade de afugentar as aves, erguer um espantalho simbólico é distorcer a perspetiva do interlocutor oponente para assim afugentar a eventual adesão do auditório.





Quando o candidato da AD deixou claro, quanto a acordos de governação com o Chega, que "não é não" – nomeadamente no debate com o seu líder – tornou falacioso qualquer argumento que, a partir de uma premissa que colasse a AD ao Chega, concluísse pela indesejabilidade do voto na AD. Luís Montenegro foi, nessa altura, explícito: a AD não contaria com o Chega para suportar o governo. Qualquer crítica política assente em tal pressuposto seria, assim, um espantalho.





Mais crónicas do autor 07:15 Chega: da conversa de tasca à conversa governativa Isto era os professores poderem bater outra vez nos alunos, porem os putos que fazem porcaria tratar da papelada e mudar-se o nome de ministério da Educação para ministério do Ensino, porque educar é só em casa! Eis a conversa de tasca do Chega. 14 de fevereiro Chocante: os estudantes gostam da escola Diferente é, no entanto, caricaturar-se os problemas que a coisa pública atravessa, não para se propor fazer melhor, mas precisamente para a dissolver como coisa de todos e para todos. 07 de fevereiro Ensaio sobre o entusiasmo Ninguém se entusiasma por ditame, pelo que deve o professor, sem abdicar de um papel de orientação e mediação, lembrar-se das palavras de Agostinho da Silva ao abordar a sua própria profissão docente: "ser companheiro vale mais do que ser chefe". 31 de janeiro Mediação e preconceito Sem etiquetas que subvertem a interculturalidade numa mascarada, a chave da mediação é o diálogo sobre as pequenas grandes coisas que compõem a aventura de viver. 24 de janeiro Abandonar o abandono O problema da Portugalite não é o aguçar do espírito crítico para com as nossas maleitas (...) mas sim a dificuldade em coletivamente nos orgulharmos daquilo que fizemos bem, dos caminhos que trilhámos de modo exemplar. Mostrar mais crónicas

Essa clareza durou até ao debate de segunda-feira. Afirmou Montenegro: "em maioria relativa, os governos devem exercer a sua missão em negociação com todos os partidos". Poderia ter dito "todos os partidos humanistas", ou algo parecido; bastava uma palavra. Não o fez e, com isso, retrocedeu na explicitude que antes demonstrara, fazendo renascer a dúvida onde parecia já vigorar a clareza. Rui Tavares identificou bem esta involução: "não fica esclarecido até que ponto Luís Montenegro tratará com a extrema-direita no dia a dia da governação. Com grande ingenuidade, Luís Montenegro diz que se tiver maioria relativa negoceia com todos por igual."Talvez tenha sido ingenuidade e, caso constitua governo, a AD recuse trocar apoios ao orçamento por cedências a medidas emblemáticas do Chega. Mas, ao invés, talvez seja mesmo essa a intenção: não contar com o Chega para um acordo macro mas contar com ele para acordos micro.Vale a pena, pois, perguntarmo-nos: que medidas proporia o Chega numa negociação com a AD para viabilizar Orçamentos do Estado?Para expectável surpresa do leitor desta crónica, há medidas propostas pelo Chega com as quais concordo, como o reforço da presença dos psicólogos nas escolas. Outras das quais discordo, mas que têm razoabilidade, como a de reintrodução dos exames nacionais no quarto e sexto anos de escolaridade, com efeitos na transição. No entanto, há ainda aquelas que constituem assustadores tesourinhos deprimentes. Para termos noção do que circula nas mentes do Chega, deixo um exemplo por cada um dos seus programas eleitorais:- 2019 – "serão devolvidos aos professores todos os meios que lhes permitam manter a disciplina nas aulas" (limpe-se o pó às réguas);- 2022 – "os encargos burocráticos com a indisciplina escolar serão retirados do corpo docente e remetidos para os alunos prevaricadores e respetivos encarregados de educação" (estudantes e famílias a preencher documentação técnico-pedagógica);- 2024: "transição da designação ministério da Educação para ministério do Ensino".Isto era os professores poderem bater outra vez nos alunos, porem os putos que fazem porcaria tratar da papelada e mudar-se o nome de ministério da Educação para ministério do Ensino, porque educar é só em casa! Eis a conversa de tasca do Chega. Esperemos que nunca seja conversa parlamentar com incidência governativa ou, por outras palavras, que Montenegro tenha sido, no debate, mais ingénuo que engenhoso.