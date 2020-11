Em 1630, o Governador de Massachusetts, John Winthrop, dirigiu-se aos passageiros do navio Arabella perto do porto de Boston e afirmou, "temos que considerar que seremos como uma cidade no cimo de uma colina (city upon a hill), os olhos de todos estão sobre nós". Esta foi a primeira manifestação pública da ideia de excepcionalismo. E é importante porque Joe Biden procura agora recuperar esta concepção para formular a sua ideia de uma América "liderante".Ou seja, apesar do ruído de fundo que está associado a este processo de transição presidencial, é importante sublinhar que a visão de política externa enunciada por Biden não se desviará de uma linha de continuidade característica da nação norte-americana. Tal como não havia sucedido com Trump (apesar dos erros cometidos e das inevitáveis percepções), com Reagan, Bush, Obama ou Clinton. Porquê? Porque os EUA, independentemente do presidente em exercício de funções tem, deste 1776, vincado aquele enquadramento ideológico "excepcionalista", que tem duas vertentes.A primeira, na linha do sermão de Winthrop, retrata os EUA como uma nação exemplar expressa em ideias como "cidade no cimo da colina" (city upon the hill), "isolacionismo" ou "anti-imperialismo". A segunda visão, com uma tendência mais dominante, considera que os EUA têm um zelo missionário com o mundo e encontra-se frequentemente representada em ideias como "destino manifesto" (manifest destiny), "líder do mundo livre" ou "internacionalismo".Se associarmos a esta ideia a firmeza na luta pela democracia, pela defesa do liberalismo económico e da paz democrática, teremos consolidado os principais pilares da política externa-norte americana.Isto não quer dizer que cada Presidente dilua, em virtude das suas convicções, compromissos ou acontecimentos sistémicos, todos estes pilares numa orientação imediata de política externa. Não têm necessariamente que estar todos referidos nas principais linhas de acção. Mas, garantidamente, fazem parte desta visão mais global e estarão presentes num momento ou noutro. Naturalmente que o peso conferido a cada um deles determinará a linha de acção futura da respectiva Administração.Neste contexto, Biden apresentou algumas das suas principais ideias em política externa num artigo publicado, em Abril deste ano, na Foreign Affairs com o título: Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump.Recuperando o zelo missionário excepcionalista, Biden vislumbra uma nova "liderança" global democrática dos EUA, ao mesmo tempo que deseja construir plataformas de normalização das relações com os aliados do ponto de vista bilateral e multilateral, numa tentativa de, segundo ele, garantir o triunfo da democracia e do liberalismo sobre o fascismo e a autocracia.Para tal, pretende acabar com grande parte das barreiras comerciais levantadas por Trump abrindo caminho à delineação de acordos com vários parceiros, nomeadamente a União Europeia. Este percurso far-se-á através de um amplo domínio das tecnologias de futuro (5G e inteligência artificial). Há uma outra abordagem que salta no programa do democrata. Denota uma atenção particular aos novos desafios globais (alterações climáticas, migrações, tecnologia, doenças infecciosas, autoritarismos, nacionalismos) e à forma como se deve efectuar a gestão dos problemas com as minorias.A grande inversão, contudo, está na forma como encarra as potências concorrentes dos EUA. Ao contrário de Trump, sublinhando até um certo realismo político, reconhece que a principal ameaça à segurança nacional dos EUA é a Rússia e que a China, no âmbito da sua grande estratégia é, no presente momento, o principal concorrente económico.Aliás, é aqui que apresenta a sua "política externa para a classe média" direccionada à potência asiática. O Presidente eleito defende que os norte-americanos devem ter todos meios ao dispor para alcançar o sucesso na economia global com uma política que ganhe o futuro à China ou a qualquer outro adversário geopolítico. Ou seja, reiterando o papel de potência hegemónica benevolente, os EUA têm que aumentar a sua competitividade externa e "unir o poderio económico das democracias em todo o mundo para conter as práticas económicas abusivas". Por outro, subliminarmente, recupera ideias do pacifismo comercial liberal, associando a segurança económica à segurança nacional.A última reflexão tem mais significado. É um "regresso ao futuro" transportando-nos para o período da Guerra-Fria. Numa lógica de confronto político-ideológico considera que a Rússia é, novamente, a grande ameaça aos EUA, à democracia liberal e ao mundo livre.Resumindo, o mundo de Biden, será um mundo mais multilateral; menos proteccionista; mais atlanticista; ciente das responsabilidades globais e da sua história democrática; mais cooperante e defensor das instituições internacionais; que identifica a importância dos novos desafios tecnológicos; que reconhece o posicionamento da Rússia e da China, num sistema internacional onde as dinâmicas de poder estão a mudar, bem como a imperatividade em trabalhar o consenso bipartidário.Mas, mais importante, é um mundo marcado por uma visão excepcionalista, liberal, messiânica, moralista, de uma nação que se considera distinta de todas as outras e cujo papel é liderar as democracias de todo o mundo.Fica a sensação de que, por momentos, o tempo parou e que o pensamento excepcionalista de Winthrop está a ser verbalizado por Joe Biden. Na verdade, está mesmo. Resta saber qual é a dimensão que o Presidente eleito lhe dará. Aqui reside a verdadeira complexidade do pensamento politico-ideológico orientador da política externa dos EUA. Tudo o resto é espuma.