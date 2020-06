Winston Churchill e o ataque das esquerdas radicais

Escrever sobre Winston Churchill é algo de transcendente. Trata-se de transformar parte da História civilizacional do ocidente em palavras – se é que isso é remotamente possível – colocando numa redoma de vidro um conjunto de valores éticos, morais e cívicos os quais, perdoe-se a redundância, deviam nortear o comportamento de todos nós.





O espetáculo revolucionário que temos vindo a assistir um pouco por todo o mundo já era de si degradante, mas conseguiu alcançar uma nova dimensão com a vandalização das estátuas de Churchill – e da memória – deste grande homem.Ao contrário daquilo que afirmam alguns, não foi por ignorância histórica que tal sucedeu, mas antes fruto de um ato planeado. Um comportamento que está a ser perpetuado pelas esquerdas radicais e que visa sequestrar política e ideologicamente as democracias liberais do ocidente.Quer estejam protegidas por acordos governativos – como sucede em Portugal –, quer estejam ancoradas em grupos com maior visibilidade, como o ANTIFA nos EUA, o objetivo é só um: amordaçar e colocar um colete-de-forças sobre o nosso modo de vida. Fazem-no vulgarizando e tornando "aceitável" – com complacência de quem de direito – aquilo que é inaceitável: o radicalismo, a violência, a anarquia, a destruição de propriedade pública e privada, a exterminação da memória colectiva, os ataques ao Estado de Direito e ao liberalismo económico.Ou seja, procuram destruir tudo aquilo que Churchill, e outros estadistas como ele, construíram e lutaram ao longo do século XX. É por isso mesmo que se torna necessário evidenciar o legado do ex-primeiro ministro britânico. É este exercício consciente de afirmação cívica, moral e ética que devemos proteger.Churchill, como todos sabemos, ficou conhecido pelos seus discursos intensos e cativantes. Neles, pelo seu significado político e histórico, plantaria as bases para a salvação da civilização ocidental. Foi ele que salvou a nossa civilização. Esta é uma prerrogativa que muitos se esquecem nos dias que correm.Foi a sua intensidade, a sua ferocidade e a sua intransigência em lutar, e voltar a lutar, até ao último momento, que nos defenderia do jugo fascista, nazi e imperialista japonês, numa primeira fase, e, depois, contra o expansionismo comunista soviético.Entre Maio e Junho de 1940, no exercício das funções de Primeiro-Ministro proferiria, na Câmara dos Comuns, um conjunto de discursos estruturantes e que refletem muito da sua conduta. O primeiro, a 13 de Maio de 1940, ficaria conhecido pela passagem: «Nada tenho a oferecer senão sangue, esforço, lágrimas e suor». Seguir-se-ia, a 4 de Junho, o célebre "Lutaremos nas praias", proferido na altura da Batalha de França, que terminou com a rendição dos gauleses à Alemanha. A 18 de Junho, a seguir a Dunquerque, finalizaria com o também conhecido "a sua hora mais nobre" recordando o perigo do mundo "cair no abismo" face à possível emergência de uma nova "era das trevas".Porque é que os discursos de Winston Churchill são importantes? A resposta é óbvia.São parte da muralha de um grande castelo civilizacional que está a ser atacado. Se não houver resposta condigna e à altura corremos o risco de vermos içada não a bandeira da liberdade ordeira – que Edmund Burke tão acerrimamente defende nas suas Reflexões sobre a Revolução em França –, mas, sim, uma de várias bandeiras vermelhas que corporizam tudo aquilo que é contrário e representativo do legado democrático-liberal.Sejamos frontais e objetivos, não tenhamos receio de admitir o evidente, não sejamos apenas uns românticos açucarados que se avassalam ao canto da sereia pintada com as cores da esquerda radical. Reconheçamos que as sociedades demoliberais estão a ser atacadas por um conjunto de radicais com raízes em períodos muito negros da História da Europa e do mundo.A ANTIFA – por muito mais que alguns procurem reescrever a história e os seus protagonistas políticos – está bem alicerçada na Antifaschistische Aktion e na Alemanha do período entre guerras. Constituída como uma organização antifascista foi criada por membros do Partido Comunista Alemão e financiada por esse grande democrata e defensor dos direitos, liberdades e garantias dos indivíduos, chamado Estaline.Ironias à parte, como é que se inverte esta tendência? Resistindo, como o fez Churchill. É do conhecimento comum que Winston Churchill teve várias propostas para garantir uma paz separada com a Alemanha Nazi num contexto militar particularmente adverso para o Reino Unido. Não o fez. Resistiu. Lutou.Da mesma maneira que lutou contra a ameaça bolchevique que derrubava as nações da Europa Central e de Leste, após a Segunda Guerra Mundial. Em Fulton, no Missouri, acompanhado pelo Presidente Truman, Churchill denunciaria os ventos da tirania que sopravam de Moscovo: «de Stettin no Báltico a Trieste no Adriático, uma cortina de ferro está a descer através do Continente».Lutemos, então, pela memória daqueles que faleceram em Pearl Harbour, dos que combateram com bravura no Somme, em La Lys, nas Ardenas e nas praias da Normandia. Denunciemos esta cortina vermelha que paira sobre nós. Recuperemos parte da filosofia política de seu pai – Lord Randolph Churchill – em torno da sua corrente de ouro. Ou seja, conciliemos o passado com o presente, a tradição com o progresso, valorizemos a defesa da democracia moderna respeitando a sua ligação com a Igreja e com o Estado, defendamos as antigas instituições e o respeito das suas liberdades e do seu progresso. Em suma, avancemos na defesa da nossa civilização democrática.Como seria a Europa pós Segunda Guerra Mundial se a Alemanha Nazi tivesse prevalecido? Se não tivesse existido a "contenção" político-ideológica da União Soviética que George F. Kennan tão lucidamente expôs?Na cidade de Paris, em 1936, num discurso contra o nazismo e o comunismo Churchill diria, «como poderemos nós, criados como fomos num clima de liberdade, tolerar ser amordaçados e silenciados?».Não nos deixemos amordaçar e silenciar.

É precisamente esta resiliência que se exige 84 anos depois.