De volta tão cedo, Mr. Trump?

Em jeito de disclaimer inicial permita-me, caro leitor da SÁBADO, afirmar que duvido muito que Trump se vá isolar da política norte-americana e também não acredito que o Partido Republicano (pelo menos grande parte) queira – e possa – prescindir do contributo do ex-Presidente nos próximos anos. O raciocínio não será dos mais populares, mas tem um fio condutor que me parece suficientemente plausível.



A divisão interna existente no Partido Republicano fruto do contexto pós-impeachment apenas reforçou o status político de Donald Trump. Foi evidente que as críticas de Mitch McConnell não colheram consenso dentro do GOP e também foi revelador que os sete senadores republicanos que votaram com os democratas não saíram reforçados do processo.



Não se entende alguns argumentos que defendem o suposto fim de Trump. Basta ter presente os objectivos que levaram à constituição do The Save America PAC para ter presente que o seu projecto político terá continuidade, resta saber em que termos, com que pessoas, com que objectivos políticos (as mid term de 2022 ou presidenciais de 2024) e com que Partido.