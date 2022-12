Ter um magistrado português a presidir uma organização internacional é prestigiante e revelador da credibilidade do nosso judiciário.

A "MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés", foi fundada em 1985 por associações/sindicatos de juízes e procuradores europeus, assentes na convicção de que uma Europa unida tinha de ser fundada nos direitos fundamentais e no Estado de Direito em sociedades democráticas. Assumida, desde o seu início, como uma associação de magistrados progressista, afastou-se da linha conservadora, que entendia como muito institucional, mantida pela até então única associação europeia de magistrados (a Associação Europeia de Juízes, um dos quatro grupos regionais da União Internacional de Magistrados, fundada em 1953, e de que Portugal faz parte). Marcou igualmente a sua diferença relativamente a esta última por ser constituída por associações/sindicatos de juízes e de procuradores e não apenas de juízes – sendo ainda hoje a única associação internacional de magistrados constituída por associações de ambas as magistraturas.