Do outro lado da bancada

Os juízes estão no tribunal, num tribunal qualquer. E é nesse tribunal, o seu, que trabalham e que vivem o seu dia a dia, muitas vezes durante anos a fio. Conhecem os cantos à casa, sabem como se entra e como se sai, onde ficam situados todos os serviços e quais os caminhos mais rápidos para lá chegar. Os átrios, corredores e salas de audiência são-lhes tão familiares como as divisões da sua própria casa. Sabem bem o que lá se passa e como tudo funciona, esse é o seu trabalho e a sua vida. E mesmo quando mudam de tribunal a adaptação é rápida. Por mais diferentes que os edifícios sejam, um tribunal é um tribunal e, no essencial, todos funcionam da mesma forma.