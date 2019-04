Formação de Magistrados

Os fundamentos invocados pelo CSTAF para a sua solicitação, e aceites pelo Governo, foram as necessidades prementes decorrentes do elevadíssimo número de processos pendentes nos tribunais administrativos e fiscais de primeira instância, o elevado número de lugares que se encontram por prover, o aumento exponencial da litigiosidade nos tribunais administrativos e fiscais e as alterações legislativas com vista à recuperação de pendências que determinaram a necessidade de criação de equipas especiais com esse mesmo fim e cuja implementação e sucesso exige a afetação de magistrados. Salientou ainda o Governo a necessidade imperiosa de tal medida também devido à circunstância de as sucessivas avaliações promovidas pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional – na sequência da aplicação do memorando de entendimento que assinaram com a República Portuguesa em Maio de 2011 – constatarem dificuldades na justiça administrativa e tributária, que se justificam também pela escassez de magistrados.



Não temos dúvidas de que as mencionadas razões são ponderosas e refletem a efectiva – e difícil – situação da jurisdição administrativa e fiscal. Porém, não justificam nem o sacrifício do plano de formação dos futuros magistrados nem os danos futuros que daí possam advir.



A formação dos magistrados, com componente teórica e prática, tem como objectivo fundamental, e no essencial, proporcionar a aquisição de conhecimentos e de competências técnicas e o desenvolvimento das qualidades humanas e deontológicas essenciais ao exercício das funções de juiz nos tribunais administrativos e fiscais. A duração legalmente prevista da formação compreende o tempo necessário e adequado à formação dos magistrados e, como tal, ao alcance de tais fins.



De tal decorre que o encurtamento da formação nos moldes ora decididos pode, prejudicar de forma decisiva a formação dos magistrados, com prejuízo para a eficaz execução do serviço e, consequentemente, para a imagem da magistratura e para a satisfação dos interesses legítimos dos cidadãos os quais têm direito a uma justiça atempada mas também de qualidade.



A falta de juízes nesta jurisdição resulta, antes de mais, de muitos e longos anos sem o recrutamento das pessoas necessárias ao normal funcionamento destes Tribunais a que acresce o aumento gradual das suas competências sem a correspondente alocação dos meios humanos necessários. Não está pois em causa uma situação nova, surgida de forma inesperada que justifique a adopção de uma solução, de natureza excepcional, como é a da redução do período de formação dos magistrados.



O papel das instâncias internacionais não pode sobrepor-se à absoluta necessidade de formação completa e adequada dos juízes – sobretudo quando se fala em compromissos assumidos em 2011 e que justificariam desde logo, nessa data, a adopção das medidas adequadas ao recrutamento dos juízes necessários à resolução da difícil situação em que os Tribunais Administrativos e Fiscais já se encontravam.



A recuperação das pendências e dos atrasos nos Tribunais Administrativos e Fiscais é imperiosa e urgente mas não pode ser feita a todo custo, designadamente a custo da formação, e como tal, da qualidade dos magistrados.

A Lei nº 2/2008, de 14/1 - que regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, a estrutura e o funcionamento do Centro de Estudos Judiciários – estabelece, no artigo 30.º, as regras relativas ao regime da formação inicial de magistrados para os tribunais judiciais e para os tribunais administrativos e fiscais. O nº 4 do citado artigo consagra a possibilidade de, sob proposta fundamentada dos respetivos Conselhos Superiores, o Governo reduzir, por decreto-lei, a duração dessa formação.O Governo, a solicitação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), aprovou o Decreto-Lei n.º 39/2019, de 21 de Março que, usando a mencionada prerrogativa legal, reduziu o tempo de formação inicial para os magistrados dos tribunais administrativos e fiscais. Assim, o 2.º ciclo do curso de formação teórico-prático, que terminaria no dia 15 de Julho de 2020, é antecipado para o dia 31 de Maio de 2020 e a fase de estágio, que teria início no dia 1 de Setembro de 2020 e fim no dia 31 de Agosto de 2021, é antecipada, tendo início no dia 1 de Junho de 2020 e fim no dia 31 de Dezembro de 2020. De tal resulta que a formação é reduzida em 8 meses.