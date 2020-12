O Dia Internacional dos Direitos Humanos celebra-se a 10 de Dezembro, data escolhida como forma de homenagear o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, em Paris, no ano de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, hoje assinada por 193 Estados. Tal declaração tem uma importância fundamental, pois não só ajudou a consolidar a ideia de direitos humanos, como também criou a exigência de uma conduta, por parte dos Estados e das sociedades, no sentido do combate às desigualdades.A necessidade de compilar e redigir os direitos básicos que assistem a qualquer ser humano, e que são inerentes a essa sua qualidade, resultou da tomada de consciência das atrocidades ocorridas no decurso da guerra, sobretudo dos horrores do holocausto, e da necessidade de promover a paz, preservar a humanidade e impedir a repetição das tragédias passadas.Tal documento é composto por trinta artigos que enumeram os direitos básicos que assistem a qualquer ser humano independentemente da sua raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra. Nesses direitos básicos, nos quais estão compreendidos os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais.Hoje, 72 anos volvidos sobre a DUDH, o mundo precisa de não esquecer. Mas, mais do que isso, precisa de se consciencializar que, na actualidade:- O número de pessoas deslocadas, forçadas a fugir em todo o mundo devido a conflitos, perseguições e outras violências atingiu, em 2019, 79,5 milhões (mais de 1% da Humanidade), dos quais 4,2 milhões são requerentes de asilo;- Cerca de 40,3 milhões de pessoas em todo o mundo foram ou são submetidas a práticas de escravidão;- Existem mais de 12 milhões de apátridas no Mundo;- No ano de 2021 cerca de 736 milhões de pessoas poderão viver em situação de pobreza extrema;- Em 2020, cerca de 168 milhões de pessoas, em mais de 50 países, precisaram de ajuda e protecção em crises humanitárias decorrentes de choques climáticos, surtos de doenças e conflitos. Prevê-se que este número atinja os 200 milhões em 2022;- Cerca de 150 milhões de crianças vivem na denominada pobreza multidimensional, que inclui a falta de serviços básicos como a água, educação e saúde;- 218 milhões de crianças em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil e, dessas, 73 milhões desempenham actividades perigosas;- Na última década 140 países praticaram a tortura;- No ano de 2019 ocorreram 657 execuções de pena de morte por parte de Estados (o número mais baixo dos últimos 10 anos);- 1/3 dos Estados-membros da ONU criminaliza as pessoas pela sua orientação sexual e seis deles aplicam a pena de morte por relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo;- Metade das crianças do mundo sofre violência física, sexual ou psicológica;- Cerca de 40.150 crianças são assassinadas anualmente em todo o mundo;- Cerca de 120 milhões de meninas e raparigas com menos de 20 anos já sofreram contacto de natureza sexual forçado;- No ano de 2017, 87 mil mulheres foram assassinadas;- Uma em cada três mulheres no mundo sofre violência sexual ou física, a maior parte pelos seus parceiros.- Existem 200 milhões de vítimas de mutilação genital feminina em todo o mundo:- O número de desempregados no mundo atingiu, em 2020, 190,5 milhões,Tudo isto entre muitos outros milhares de números aterradores. Números que temos que lembrar todos os dias e não apenas no dia 10 de Dezembro de cada ano. É que, não tenhamos dúvidas, no que respeita a humanidade, existe ainda um longo caminho a percorrer.