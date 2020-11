Rafael Trujillo, ditador dominicano, conhecido como "El Jefe" governou a República Dominicana entre 1930 e 1961. A inexistência de liberdades, as constantes violações dos direitos humanos e a repressão de todo o tipo de oposição, caracterizaram o seu regime que foi tido como uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina e responsável pela morte de mais de 50.000 pessoas.Ao maior e mais relevante grupo clandestino de oposição ao regime, o "Movimiento Revolucionario 14 de Junio", aderiram as irmãs Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal. Estas nasceram no seio de uma família rica que perdeu toda a sua fortuna durante o regime de Trujjilo. Tratavam-se de mulheres educadas, com formação universitária, casadas e mães. No seio do movimento clandestino a que pertenciam identificavam-se como Las Mariposas, nome pelo qual se tornaram populares e ficaram conhecidas. Reivindicavam e lutavam pelos direitos civis e pelo respeito dos direitos humanos, no que se incluíam os direitos das mulheres.Por diversas vezes foram presas, sempre acusadas de atentarem contra a segurança do estado dominicano. Na prisão foram torturadas e sofreram abusos sexuais.A sua formação e percurso de vidas, o seu historial de resistência e conspiração, a sua luta sem tréguas tornaram as irmãs Mirabal conhecidas e bastante populares no seu País. Bem sabendo que as suas vidas corriam perigo nunca calaram as suas reivindicações."Se me matarem, vou tirar os meus braços da sepultura e serei ainda mais forte" é a resposta atribuída a Minerva Mirabal quando, no início do ano de 1960, a alertaram de que Rafael Trujillo a iria matar.No final do mesmo ano, quando Las Mariposas regressavam de uma visita à prisão onde os seus maridos se encontravam presos, o veículo em que seguiam foi interceptado e elas foram, juntamente com o seu motorista, violentamente espancadas e enforcadas. Os seus corpos foram colocados no veículo que posteriormente foi atirado por uma ravina de modo a que se pensasse que tinham sofrido um acidente. Era o dia 25 de Novembro de 1960.As suas mortes chocaram a República Dominicana e foram um marco importante na história do país. Como repetidamente tem afirmado Luisa de Peña Díaz, Directora do Museu Memorial da Resistência Dominicana: "O crime foi tão horrível que as pessoas começaram a sentir-se total e completamente inseguras, mesmo as próximas do regime; porque sequestrar três mulheres, espancá-las até a morte e jogá-las em uma ravina para parecer um acidente é horrível". Este assassínio é apontado por todos como uma das grandes razões do princípio do fim do regime de Trujillo, o qual foi morto apenas 6 meses depois, em Maio de 1961.Em 1981, no dia da morte das irmãs Mirabal e em sua homenagem, realizou-se, na Colômbia, o primeiro Encontro Feminista da América Latina e do Caribe. Nele, as mulheres aí presentes denunciaram os abusos de género e sexuais sofridos, não só em ambiente doméstico como também em ambiente laboral e por parte dos Estados, no que incluíram a tortura e a prisão política.Em Dezembro de 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o mesmo dia como o Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher.A violência contra as mulheres, praticada por pessoa próxima ou por terceiro, em contexto doméstico, laboral ou outro, pode assumir as mais variadas formas de expressão. Pode ser física, psicológica, sexual. Pode traduzir-se no tráfico de pessoas, em escravidão, em exploração sexual, em mutilação genital feminina ou em casamento infantil. Pode estar em qualquer lado e atinge grande parte das mulheres, em todo o Mundo.Os dias internacionais são ocasiões para assinalar, celebrar e relembrar a comunidade mundial da importância de certos temas globais e da necessidade de manter vivas as lutas necessárias à sua defesa.Cumpre a todos nós dar voz e rosto àquelas mulheres que não o têm. E também àquelas que, depois da morte, continuam a levantar os seus braços e a lutar. Como "Las Mariposas" que se tornaram o símbolo mundial de luta das mulheres contra a violência que as atinge.