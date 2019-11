Da prisão preventiva

Nos dias que correm em que a actividade diária dos Tribunais é amplamente divulgada nos meios de comunicação social, muito se discute e fala sobre a prisão preventiva. Quando deve e não deve ser aplicada, quando se justifica ou nem por isso e, sobretudo, quando num caso concreto não devia ter sido aplicada ou, pelo contrário, deveria ter sido e não o foi.

Mas afinal o que é a prisão preventiva, para que serve e quando pode ser aplicada?

É uma medida de coacção, ou seja uma medida processual penal cautelar, de carácter excepcional – já que é limitativa da liberdade das pessoas – que visa garantir o normal prosseguimento do processo, impedindo a verificação de circunstâncias anómalas que o possam perturbar, dificultar ou mesmo tornar inútil.

As medidas de coacção apenas são aplicáveis a pessoa sobre a qual recaem fundadas suspeitas de ter praticado um crime e depois de ter sido constituída arguida, não bastando para tal ser um mero suspeito. São aplicadas no âmbito de um processo, por um juiz e destinam-se a vigorar enquanto se mostrarem necessárias, no decurso do processo e tendo como limite temporal (além dos prazos previstos na lei) o trânsito em julgado da decisão que lhe vier a pôr termo.

Dado o seu caracter excepcional, a aplicação de qualquer medida de coacção além de ter que se mostrar necessária e adequada às exigências que se fazem sentir no caso concreto, à gravidade do crime e às sanções que previsivelmente venham a ser aplicadas, pressupõe que, em concreto, se verifique o perigo de fuga, o perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo, o perigo de continuação da actividade criminosa ou o de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas.

Sendo a prisão preventiva a mais grave de todas as medidas de coacção – termo de identidade e residência, caução, obrigação de apresentação periódica, suspensão do exercício de funções, de profissão e de direitos, proibição de permanência, de ausência e contactos, obrigação de permanência na habitação – para a sua aplicação é necessário, além da verificação de todos os mencionados requisitos gerais, que todas as demais medidas – menos gravosas – se mostrem inadequadas ou insuficientes. Acresce que é ainda imperioso que, para a sua aplicação, existam fortes indícios de prática de um crime doloso e que seja punível com pena de prisão de máximo superior a 5 anos, de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada ou de crime de detenção de arma proibida, estes últimos puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos.

A prisão preventiva tem prazos de duração máxima e é necessariamente revista de três em três meses. Cessa de imediato quando deixarem de existir as circunstâncias que justificaram a sua aplicação ou quando se atingir o seu prazo máximo.

A prisão preventiva é pois apenas uma medida processual cautelar que vigora no decurso do processo e da qual não decorre que venha a existir uma condenação, bastando para tanto que as fundadas suspeitas da prática do crime não se comprovem em julgamento. A sua aplicação em nada colide com o princípio constitucional de presunção de inocência que significa que todas as pessoas são consideradas inocentes até ter sido condenados por sentença transitada em julgado (da qual já não se pode recorrer).

Acresce que a aplicação da prisão preventiva não visa antecipar o cumprimento de qualquer pena de prisão, a qual apenas poderá terá lugar em caso de condenação.

Como se vê a aplicação ou não de uma qualquer medida de coacção, e sobretudo da prisão preventiva, não é arbitrária, nem decidida ao sabor das vontades do momento. Pelo contrário, como tudo no mundo do direito, existem leis e requisitos que têm que ser verificados, cumpridos e aplicados ao caso concreto. E são!