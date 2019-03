As mulheres na Magistratura

No seio da Magistratura o trabalho é pago de igual forma a ambos os géneros, a distribuição de serviço é idêntica e os direitos e deveres inerente à profissão são iguais.

No seio da Magistratura, e no exercício concreto das funções, as mulheres não conhecem e não vivem algumas das limitações graves e profundamente injustas que ainda hoje são sentidas pela generalidade do "mundo feminino": o trabalho é pago de igual forma a ambos os géneros, a distribuição de serviço é idêntica e os direitos e deveres inerente à profissão são iguais.

Numa profissão que apenas recentemente, abriu as portas às mulheres – até 1974 o exercício da Magistratura estava-lhes vedado – é certo que estas conseguem aceder, aparentemente, em pé de igualdade com os homens, a lugares de topo. Basta pensar que neste momento existem 185 juízas mulheres nos Tribunais de recurso e 15 mulheres presidentes e vice-presidentes de Tribunais de recurso e de Comarcas. No Supremo Tribunal de Justiça a sua Vice-Presidente é uma mulher. Não é também de ignorar o elevado número de mulheres que ocupam os cargos de Procuradoras da República e, pela segunda vez consecutiva, o cargo de Procuradora Geral da República é ocupado por uma mulher, em ambos os casos, provinda da Magistratura do Ministério Público

Tais números podem parecer ínfimos se comparados com as estatísticas que nos dizem que as mulheres são hoje mais de 60% dos quadros do Ministério Público e da Magistratura Judicial. Porém, em profissões em que, durante longas décadas, a progressão na carreira dependeu quase exclusivamente da antiguidade e onde as mulheres estão há apenas 45 anos, pode-se dizer que é apenas uma questão de tempo. Brevemente serão a maioria também nos Tribunais Superiores.

Não há quotas para mulheres, e muito bem. Na verdade, todas estas mulheres chegaram a lugares de relevo nas suas carreiras por mérito próprio e certamente com muito esforço. Um esforço acrescido em comparação com o dos homens que atingiram idênticos objectivos.

Qualquer magistrada, como é óbvio, tem que trabalhar o mesmo que qualquer colega homem e apresentar resultados equivalentes. Não só é a sua obrigação enquanto profissional como também é essencial que seja avaliada positivamente, ao longo da sua carreira, sendo essa a única forma de progressão nela.

É claro, porém, que a mulher juíza não ultrapassou ainda alguns dos constrangimentos que colocam as mulheres em condições objectivas de desigualdade. Isso há-de variar em função da situação particular de cada família e não há estudos que permitam estabelecer um padrão específico. De todo o modo, não andaremos longe da verdade se dissermos que em muitos casos as juízas acumulam com o trabalho nos tribunais uma parte substancial das tarefas inerentes às responsabilidades familiares. Esta situação, ainda não totalmente ultrapassada, acaba por ter efeitos na vida profissional, na medida em que muitas juízas mulheres não têm as mesmas condições de acesso a acções de formação profissional e a cargos de gestão e associativos.

A licença de maternidade – a que as magistradas, ao contrário de muitas outras mulheres, têm direito de gozar – é vivida muitas vezes com angústia e apreensão. Se por um lado, como qualquer mãe ou pai, precisa de acompanhar com mais proximidade os primeiros meses de vida de um filho, por outro, sabe quais são, muitas vezes, as consequências práticas do exercício desse direito: o regresso ao serviço, alguns meses depois, com a maior parte do trabalho (desses mesmos meses) por fazer, à sua espera e atrasos nos processos de inspecção para classificação do serviço, com reflexos negativos na sua carreira.

Enfim, também às mulheres magistradas, embora lhes seja assegurado o efectivo exercício dos direitos adequados e previstos na lei, faltam ainda grandes passos para que, em pé de igualdade com os seus colegas homens e com o mesmo grau de esforço, consigam atingir os lugares de topo.

Nós mulheres, afinal, só queremos ser também mulheres!