Tancos e a Policia Judiciária Militar

"Na minha óptica, a forma como se escolhe o Procurador-Geral da República terá de ser alterada no futuro. Não é benéfico que só se conheça quem irá ser o próximo PGR no momento da nomeação."

O aumento de mecanismos consensuais no processo criminal, o aprofundamento da colaboração premiada e a punição do enriquecimento ilícito, entre outras medidas, evidenciam que se pretende apostar na investigação criminal.

"Ao contrário de algumas visões preconceituosas, posso afirmar com segurança que os motociclistas não são criminosos, mas há alguns delinquentes que se deslocam de mota e gostam de actuar em grupo. Quem optar por um estilo de vida à margem da Lei e fizer do crime o seu modo de vida terá de sofrer as consequências."

Nesta altura do ano efectua-se um debate amplo sobre a acção governativa e como se encontra o País, sector por sector. Por excelência é o momento certo para se fazer o balanço da actuação do Ministério da Justiça.

06-06-2018

O processo de revisão do estatuto do Ministério Público já demorou mais do que a investigação da Operação Marquês, estendendo-se por mais do que uma legislatura e ainda não se encontra perto de estar concluído.