Os piratas informáticos e a prova

O regime da colaboração premiada que vigora no Brasil é inviável no nosso País.

"Devido aos deveres de objectividade e respeito pela legalidade, os magistrados do Ministério Público devem arquivar ou acusar os processos de acordo com os indícios existentes, independentemente da decisão ser mais ou menos popular."

O Conselho Superior do Ministério Público identificou quantos novos procuradores são necessários formar para o regular funcionamento do Ministério Público, mas a direcção do CEJ afirma que a instituição não tem capacidade de resposta, uma vez que não possui instalações, nem docentes em número necessário.

23-10-2019

No mandato anterior, as propostas do Ministério da Justiça foram sucessivamente "torpedeadas" pelo próprio grupo parlamentar do PS, sendo certo que alguns dos intervenientes ainda continuam no Parlamento.