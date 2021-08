Um País que corre atrás

Tanto planear como antecipar são conceitos simples. A verdade é que em Portugal parecem fardos demasiado pesados. Temos muita dificuldade em ver para lá da espuma dos dias, do imediato, daquilo que nos acontece em cada instante. Somos um povo que corre atrás, ótimos a desenrascar porque não sabemos evitar e chegar antes do tempo. Acrescentamos a isto uma tendência igualmente incómoda: Não aprendemos com os erros. Mesmo quando a realidade nos tenta ensinar, continuamos com a mesma dificuldade em planear e antecipar.