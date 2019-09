Um bom dia para discutir 100 medidas essenciais para o Turismo

Comemora-se hoje, 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo. E se muitas razões existem para celebrar o Turismo, outras há que não podem ser ignoradas, a bem do próprio Turismo. E é precisamente por essa razão que a AHRESP quis aproveitar este evento para dar a conhecer as suas propostas que, por certo, contribuirão para o progresso sustentável das atividades do alojamento turístico, da restauração e bebidas e, em geral, do turismo.

Queremos, com estas propostas, que constam da nossa Agenda para as eleições legislativas que se avizinham, provocar a discussão e a reflexão sobre o que devemos fazer diferente, por forma a melhor se encarar um futuro cheio de novos desafios.

Há mais de um século que a AHRESP promove e defende o turismo em Portugal. É assim, sem falsa modéstia, que afirmo que temos um saber acumulado que nos permite conhecer o turismo como ninguém e que, a meu ver, não deve ser "desperdiçado", especialmente numa altura em que se começa a sentir algum abrandamento na atividade, após os últimos anos de crescimento contínuo. Este é, assim, em minha opinião, o melhor momento para se pensar e projetar o futuro.

E sendo uma associação centenária, a AHRESP já passou por muitas fases, muitas políticas e muitas estratégias, e reconhece o valor a (quase) todas elas. Mas nunca deixou de ter os pés bem assentes na terra, olhando para o mundo pelos olhos dos seus associados – os milhares de empresários ligados à restauração, aos hotéis ou ao alojamento local, entre muitas outras atividades que representamos - e que todos os dias trabalham para que os serviços prestados quer a turistas quer a residentes sejam os melhores possíveis, e que levaram Portugal a ser reconhecido como o 12º destino mais competitivo do mundo.

Posto isto, impõe-se questionar: de que forma se pode garantir um crescimento sustentado do nosso turismo?

Para pensar o futuro, julgamos fundamental olharmos para o perfil das empresas que compõem a atividade turística e para a informação de contexto, ou seja, o que rodeia essas empresas e o que lhes dificulta a vida.

A esmagadora maioria das empresas destas atividades são microempresas, onde trabalhador e empregador são muitas vezes a mesma pessoa, ou onde um e outro trabalham lado a lado. Há poucos anos, estas empresas (mas também outras de maior dimensão), passaram por uma fase terrível para a sua vida e para a vida dos seus trabalhadores. Referimo-nos ao período, já por si difícil economicamente, a que acresceu a subida do IVA para os 23% na restauração. Durante essa altura foram destruídos muitos postos de trabalho nas empresas de restauração, mas também nas empresas de alojamento turístico, que ficaram no limite da sobrevivência.

Com a reposição do IVA na taxa intermédia, as empresas começaram então a recuperar, aumentando a sua autonomia financeira e voltando a contratar. E há factos que confirmam o que afirmo: o Grupo de Trabalho para a Monitorização dos efeitos da reposição da taxa do IVA concluiu que, entre 2015 e 2017, os objetivos da medida não só foram cumpridos, como superados: mais de 50.000 novos postos de trabalho foram criados. Insisto neste tema apenas para demonstrar duas coisas: por um lado, que honrámos o nosso compromisso de criar postos de trabalho caso o IVA retomasse a taxa dos 13%. Por outro, que estávamos certos e que é possível tomar medidas de redução de custos para as empresas que resultem numa mais-valia para a economia.

Assim, não podíamos perder a oportunidade, neste Dia Mundial do Turismo, de lembrar ao Governo e a todos os partidos, que são os verdadeiros legisladores, que não podem, nem devem, esquecer a importância de medidas como esta para promover um futuro economicamente saudável para as empresas ligadas ao turismo. Que este exemplo sirva para se prosseguir este tipo de estratégias, e que agora se reponha integralmente o IVA na taxa intermédia para todos os Serviços de Alimentação e Bebidas, tal como resulta da autorização legislativa prevista no Orçamento do Estado, reivindicação que consta da nossa Agenda para as legislativas, a par de muitas outras (cerca de 100), que consideramos essenciais para garantir o desenvolvimento sustentável do nosso turismo.

Este nosso documento foi já enviado a todos os candidatos às Legislativas e, por isso, lhe chamámos "Agenda Política". Mas trata-se de um documento prático, podemos mesmo dizer que é de trabalho, onde contextualizamos e propomos medidas concretas para cada área: da fiscalidade à sustentabilidade, da gastronomia ao território, passando pelas questões laborais, pelos recursos humanos do setor, ou mesmo pelos sempre desprezados, mas não menos importantes, problemas de custos de contexto, financeiros e burocráticos.

Mas pegando num dos temas que está na ordem do dia, o laboral, o momento é decisivo para as empresas ligadas ao setor do Turismo. As soluções e alterações pontuais à legislação continuam a não responder às necessidades sentidas pelas empresas ligadas à atividade do Turismo. Sazonalidade e precariedade são muitas vezes associadas de forma errada e, por isso, acreditamos que uma das soluções passaria por estabelecer um regime jurídico-laboral com normas específicas para os Setores do Alojamento Turístico e da Restauração e Bebidas.

Também não podemos deixar de falar no caso do tema Arrendamento Urbano, onde defendemos uma distinção clara entre a regulamentação para o arrendamento habitacional e para as atividades económicas. Esta é uma situação que atinge milhares de empresários, que têm os seus negócios em lojas arrendadas. Imagine-se esta situação, que infelizmente é real: o empresário faz investimentos avultados no locado, muitos deles com recurso a programas de financiamento, nomeadamente do Turismo de Portugal e, de um momento para o outro, por uma possibilidade que é dada pela legislação do arrendamento urbano ao proprietário, o empresário fica sem o seu negócio, mantendo as responsabilidades assumidas com o financiamento. A proposta legislativa para separar os regimes já foi apresentada ao Governo e à Assembleia da República.

Agora, voltamos a insistir com os partidos: não deixem cair este dossier. O desfecho pode ser dramático para os empresários se o fizerem. Por fim, quero salientar o território. Temos de começar a ver o território como um todo e de forma agregada. E isso passa por medidas de coesão e desenvolvimento, com mais apoios para as zonas de baixa densidade, passando por questões de mobilidade como a gestão dos fluxos turísticos, até à questão que, penso, dará ainda muito que falar, da descentralização. Este espaço é curto para enumerar todas as nossas propostas, mas estas são bem elucidativas do longo caminho que temos ainda a percorrer.

Convido, assim, todos a conhecer a Agenda da AHRESP, que é também uma agenda para a economia.