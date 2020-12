No dia 20 de Janeiro presumo que se irá apagar a chama que alimentou o popularismo autoritário da América dos últimos 4 anos. Trump vai passar uns bons tempos a jogar golfe, a aparecer em televisões, talvez a fundar uma nova TV. Uma parte do mundo ficará órfã ou hibernará num óvulo espacial onde permanecerá alimentado pelas sementes do trumpismo, semeadas muito antes do próprio Trump se dar a conhecer na política, suficientemente disseminadas para continuar a manter a esperança na "ressureição" da figura.Como observadora, como cidadã (what else? não é o que somos todos) sigo a política internacional e a política americana, algo que ainda nos consegue desafiar, a mim em particular como jurista, humanista e até como católica. Tentando agarrar-me a opiniões sérias e informadas sobre este fenómeno, acompanhei desde 2016 as análises, intervenções e artigos publicados por Jaime Nogueira Pinto de forma muito consistente, ao longo dos últimos 4 anos. Sempre me pareceu que faltou um esclarecedor contraditório, a propósito da defesa que fez e continua a fazer, mesmo após 3 de Novembro, de Donald Trump e tudo o que ele representa desde 2016.Jaime Nogueira Pinto escreveu, ao longo dos últimos anos, vários, artigos, análises, ou ofereceu intervenções em rádio ou TV, em que defende que Trump foi e é o melhor presidente para os Estados Unidos. E porquê? "Trump defende a Religião, a Nação, a Família, a Lei, a Ordem". E a letra grande, que usou para cada palavra não é inócua. Amén.A favor da sua tese, tem apresentado quase sempre os mesmos argumentos, até à véspera das eleições e mesmo após estas. Quais são as virtudes e forças de Trump? Segundo o analista, Trump cumpriu as promessas aos seus eleitores restaurando a identidade e empregos para os americanos, trazendo de volta capitais e indústria para os Estados Unidos, baixando os números do desemprego para níveis históricos, diminuindo o nível da pobreza. aA nível internacional não invadiu nenhum país, impôs limites à ascensão de Pequim, obrigou os aliados da Nato a cofinanciar e cuidar da sua defesa e conseguiu progressos na paz entre Israel e os países árabes. Em termos de valores cristãos, JMP alega que Trump defende a liberdade religiosa como um super-homem e é um forte e pro-activo combatente do aborto fazendo inclusive parte de uma liga internacional que congrega países tão diferentes como a Rússia, a Nigéria, o Egipto, o Brasil, a Polónia e a Hungria que se dedicará, segundo entendo, a criar uma "aliança contra o aborto". JNP fala ainda, para lamentar a votação em Biden, sobre um mal maior, obscuro e penetrante, cujo nome, apresentação, identificação não é clara (será o tenebroso deep state?), num artigo no Observador. Não apreendi o que exactamente será este mal maior mas parece-me que o autor deixa à efabulação e conjecturas de cada um.Jaime Nogueira Pinto não se apresenta como um apoiante ardente de Trump mas também não lhe reconhece nenhum lado negro, não lhe faz exigências ou críticas a não ser a alegação de que terá uma personalidade demasiado encarniçada, um estilo excessivo mas sem que tal seja determinante pois: "as boas políticas e as boas causas podem ser defendidas por más pessoas". Num artigo escrito para o semanário Sol chega a citar Ian Buruma, num artigo em que este reza: "Even a sinner can be God´s instrument" (Amén !!) e parece ficar confortado por, em 2016, mais de 60% dos católicos terem votado em Trump, afirmando que os católicos conservadores estão unidos aos Evangelistas numa linha pró Trump. Justifica o encarniçamento de Trump imputando à imprensa um comportamento abusivo, de facção, de deturpação da realidade e de enorme e sistemático ataque ao Presidente. Ouvi-o dizer vezes sem conta: "Nunca ninguém foi tão atacado pela imprensa".Disto tudo, em síntese, decorre que, na opinião de Jaime Nogueira Pinto, Trump é o melhor presidente para a América. Esta linha de pensamento foi a mais coerente que acompanhei no que à defesa do trumpismo se viu. E foi quase a única que foi séria.Após Novembro 3, sabemos que a opinião de cerca de 75 milhões de americanos é a de que Trump não é o melhor presidente para a América (e já sabíamos que não era o melhor presidente para o mundo). Sabemos também que o voto dos católicos em Trump passou de 64% em 2016 para 49% em 2020, de acordo com uma sondagem referida pelo Religión Digital. Parece que, segundo a mesma sondagem, Trump recolheu 80% dos votos dos evangélicos brancos e 77% do voto dos mórmons, cuja cor de pele a sondagem não identifica, mas pressupormos ser branca.Por esta altura, corro o risco de que o leitor comece já a pensar porque é que deve ler o que escrevo ou porque me dou a este trabalho ou de ter na caixa de comentários uma enchente a dizer que é fraude, jornalixo, fakenews, são os 15 milhões, esquerdistas, comunistas,#*%@#.... ou não haver leitor.Escrevo porque, apesar de discordar profundamente da análise de Jaime Nogueira Pinto, continuo a acreditar que é possível ter concepções diferentes, diferentes caminhos na prossecução dos mesmos valores, até ideários diferentes e ainda assim sentarmo-nos à mesma mesa, discutir ideias, divergir sobre a mesma realidade, ver prismas diferentes, sem que a mesa seja derrubada. Ou sem necessidade de revermos amizades.Porque a América dá lições de democracia há séculos e uma delas é a sua longa tradição de tolerância, que não requer uma diminuição das nossas convicções; ao contrário, exige mesmo as convicções mais fortes fazendo a tolerância o papel de mediador entre concepções ou culturas muito diferentes.Porque estou farta de silêncios que se confundem com aceitação, porque as posições moderadas continuam a ser muito mais importantes do que as extremistas mas só estas últimas se manifestam e andam em rédea solta intoxicando as redes sociais.E porque fiquei sempre decepcionada por não ter visto qualquer contraditório quando Nogueira Pinto professava a sua fé em Trump, quando parecia defender que o seu pior defeito é parecer ser má pessoa… ou alguém que fala demais …. Ou um sinner (afinal não o somos todos?) que luta para defender a Religião, a Nação, a Família, a Lei, a Ordem.Obviamente que todos os triunfos de Trump têm várias leituras. A nível nacional os resultados económicos são muito bons, PIB num continuo, desemprego a diminuir, numa continuação das linhas ascendentes pós crise financeira 2008. Não obstante ser irresistível fazer um paralelismo com a situação portuguesa desde 2015, em que os resultados económicos e o bem-estar realmente melhoram fruto do esforço, sacrifícios e investimentos certos feitos na anterior legislatura. Foi travada a rota descendente do emprego na manufacturação, que atingiu milhões de postos de trabalho desde que Trump nasceu, em parte devido à globalização, em parte devido à revolução tecnológica. Contudo a dívida publica americana, outstanding é a palavra certa, atinge em Setembro de 2020 o valor de 26.95 triliões de dólares (22.719 triliões em 2019) dólares americanos (mais uma vez façamos um paralelismo com a dívida pública portuguesa que atinge um valor recorde em 2020 e não parou de subir nos últimos anos). Podemos contrapor que não podemos agradecer a Trump que movimentos como os Antifa ou o BLM, inorgânicos e com objectivos muito dirigidos e restritos até 2016, tenham visto crescer a sua base de apoio e a sua força como movimentos de pressão ou transformação da sociedade na era Trump.A nível internacional, a América de Trump é deplorável. Para além de fazer voz grossa à China e escrever cartas de amor a Kim Jong-un muito parcos são os resultados dos últimos 4 anos.Saída de tratados de paz e contenção de utilização de armamento sem quaisquer planos de substituição, o último na semana de 20 de Novembro, o Open Skies Treaty que nem sequer era desejado pela Rússia; tratados que não foram renegociados ou substituídos por outros melhores para a América são exemplos desta política. Afinal Trump é um homem de negócios, um comerciante, um trade businessman! Não foi capaz em 4 anos de negociar nenhum Acordo ou Tratado comercial, ambiental, de paz ou outro? A não ser, na recta final do mandato, a promoção dos tratados de paz com os EAU e o Sudão e Israel países que, na realidade, não estão em guerra.Mas o verdadeiro contraditório está lá bem mais atrás. E três ou quatro pequenos, mas expressivos exemplos, podem ajudar a perceber este desconcerto. Uns são exemplos antigos. Outros são exemplos modernos. Todos têm a ver com a Verdade. Não a verdade filosófica de Foucault, mas a Verdade, a que resiste a todos os pontos de vista e a toda a história.Lembremos a primeira campanha eleitoral de Obama e a mentira repetida de Trump, em todos os meios onde conseguiu penetrar, que Obama seria muçulmano e não teria nacionalidade americana. Não percebeu Trump que esta mentira colocou em risco toda a família de Obama? E, consequentemente, os EUA, onde muitos milhares de pessoas acreditaram até ao fim da presidência que Obama era um muçulmano envolvido em terrorismo contra a América? A sério, isto é apenas…. falar demais?Lembremos os processos judiciais, uns atrás de outros, que Trump enfrentou por causa da corrupção associada à Universidade Trump, que criou em 2005, em vários Estados, julgados por juízes de todos os quadrantes raças e credos. Processos em que Trump perdeu em toda a linha e em que, depois de muita basófia e negação de responsabilidade, acabou por pagar mais de 25 milhões de dólares em indemnizações a estudantes, tendo-o feito já em 2016 para poder concorrer à presidência. Isto foi apenas uma batalha judicial? Uma análise um pouco mais fina não poderia ter criado reservas na luz verde dada a este novo protagonista?Mais recentemente, assistimos a um obsceno descuido e negligência de Trump quando, de uma forma quase cruenta, esconde ao país a pandemia que já estava instalada em Janeiro e Fevereiro (e veremos os processos por inside information que aí vêm dos seus amigos, Burr e Loeffler entre outros, que ganharam literalmente milhões em vendas feitas na Stock Exchange antes do anúncio público da pandemia); ao iniciar os rallies com o famoso comício de Tulsa, Oklahoma onde, apesar de pouca assistência, logo se formou o primeiro de mil focos de "trumpcovid", causando inclusive a morte do seu grande apoiante Herman Cain (que chegou a ser candidato republicano à presidência) no meio de uma indiferença generalizada; ou ao apadrinhar as festas no Rose Garden, com metade da comitiva republicana a ficar doente; finalizando com as imagens do presidente, entre doença e caos, a lembrar os últimos dias do Coronel Kurtz na selva do "Apocalypse Now", com o aplauso de uma turba descontrolada.Last but not least, a grande e única razão pela qual Trump é mesmo o pior presidente para os Estados Unidos é a impossibilidade de conciliar Trump e Democracia.A democracia na América não foi capturada por duas razões e com letra grande. Indisciplina. Incompetência. Tivesse havido estas duas e não estaríamos perante um populismo autoritário, mas sim a enfrentar uma ditadura com a chancela do "sagrado". Uma ditadura que manteria como paragonas a Liberdade Religiosa, a Família, a Nação, a Lei e Ordem. E nessa altura veríamos quem aceitaria vender a alma ao Diabo para continuar a apoiar Trump. Ou se é possível conciliar a governação de uma nação com os valores do catolicismo. Mas isso será uma outra análise.A América (ainda?) não se rendeu a Trump. Trump perdeu o voto popular em 2016, com uma diferença de 3 milhões de votos. E perdeu o voto popular em 2020, com uma diferença de mais de 5 milhões de votos. Os católicos americanos, mesmo com o tema do aborto sempre presente e com a tentativa de associar os democratas ao comunismo, não se deslumbraram com Biden mas deram-lhe a confiança e a maioria dos votos.Uma coisa é certa. Se Trump estragou a festa à esquerda e aos Dems, Biden já enfrentou monstros bem maiores.