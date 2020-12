No fim do século XIX, um enigmático alemão instalou-se em Portugal com a aura de refugiado político e de filho ilegítimo do imperador alemão Wilhelm I. O seu casamento com Luísa Mouzinho de Albuquerque deu origem àquela que será hoje uma das maiores famílias portuguesas, com cerca de quatro mil elementos: os D’Orey. Nos últimos 150 anos, os descendentes de Wilhelm Achilles transmitiram de geração em geração a história das origens reais da família. Mas dois livros publicados no último ano vieram desfazer o mito: Achilles pertencia, na verdade, a uma família de mercadores, era um liberal boémio e pianista exímio que fugiu da Alemanha por não querer assumir um casamento e uma filha.Foi na posse destas novas informações que o repórter Tiago Carrasco contactou vários elementos da família D’Orey. Se alguns, como Zoe D’Orey encontraram na nova versão da história uma explicação para as suas próprias vidas, nem todos sentiram o mesmo: alguns zangaram-se com o jornalista e com os parentes que publicaram os livros: "Não me interessa. Toda a vida ouvi que descendia do kaiser alemão e não é por uma meia dúzia de palermas que vou deixar de acreditar nisso", disse um deles ao telefone.Mas, independentemente do passado, a família tem uma história fascinante, com façanhas pouco conhecidas: fizeram obras como a Estrada Marginal, influenciaram a construção do apeadeiro de Santo Amaro de Oeiras, introduziram em Portugal a primeira árvore de Natal e foram expulsos do País na I Guerra Mundial. Para ler no tema de capa desta semana.Numa época de crise para o alojamento local, motivada pela pandemia da Covid-19, muitos proprietários têm sido confrontados com uma nova realidade: o aluguer de apartamentos para a realização de festas ilegais. Numa delas, organizada num bairro histórico da capital, um grupo chegou a colocar um par de colunas de som na varanda para várias pessoas dançarem na rua. Nesse dia houve intervenção policial e a festa acabou em minutos. Os jornalistas Raquel Lito e André Rito foram recolher muitas histórias - bem como os relatos dos proprietários que têm sido confrontados com queixas dos vizinhos e estragos nos apartamentos.Como o leitor já reparou, nas últimas semanas a sua SÁBADO chegou às bancas um dia mais cedo. Apesar das dificuldades logísticas que essa antecipação acarreta para a redação, decidimos fazê-la para lhe dar a si, leitor, mais um dia para comprar a sua newsmagazine enquanto durarem as medidas restritivas de circulação ao fim de semana. Por isso, nas próximas semanas continuará a encontrar a SÁBADO nas bancas à quarta-feira.Até lá, desejo-lhe uma boa semana.