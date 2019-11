A jornalista Marta Martins Silva com o veterano de guerra, Arlindo Costa

Falar sobre os dias passados na guerra colonial é, para a esmagadora maioria dos antigos soldados portugueses, um turbilhão de emoções. Risos provocados por memórias quotidianas podem ser seguidos de lágrimas abundantes ou de um nervosismo tal em que a única solução é manter um silêncio respeitador por tudo o que aqueles homens e mulheres passaram – muitos deles sem saber porquê. Esse desconhecimento das razões da ida para uma guerra distante aplicou-se, sobretudo, aos primeiros contingentes de militares portugueses a partir para a guerra em Angola. Jovens que nunca tinham saído das suas aldeias chegaram a um mundo novo e desconhecido, mal equipados e sem a mínima preparação.Cinco desses homens – quase todos com 80 anos – aceitaram falar com a jornalista Marta Martins Silva ao longo das últimas semanas e partilhar as suas memórias para fazer o trabalho de capa desta edição. Uma decisão tudo menos fácil. Um deles passou a noite anterior à entrevista com pesadelos sobre a guerra, como se voltasse a estar em Angola 58 anos depois, e todos, sem exceção, se emocionaram ao falar daqueles dias e choraram ao recordar a despedida das famílias. São homens cujas vidas foram afetadas pela guerra para sempre – e é preciso que o País não os esqueça.Para escrever a reportagem sobre o regresso de Rui Rio ao parlamento, o jornalista Alexandre R. Malhado passou vários dias atrás do líder social-democrata na Assembleia da República. E o mais difícil foi… encontrá-lo. No primeiro dia em que a equipa de repórteres da SÁBADO foi para o parlamento, o da tomada de posse da conferência de líderes, Rui Rio nem apareceu. Tinha tarefas partidárias para cumprir. Já no passado dia 14, dia normal de plenário, chegou especialmente tarde. Nessa quinta-feira, a SÁBADO passou a tarde a perguntar a deputados do PSD pelo presidente do partido e líder parlamentar. A resposta era sempre a mesma: "Não sei, não sei." Não era má vontade, era mesmo realidade. Rio lidera a bancada parlamentar mas, em São Bento, a maior parte das vezes não está.A partir desta quinta-feira pode encontrar à venda nas bancas o livro que assinala os 15 anos da SÁBADO. Uma homenagem ao fotojornalismo, coordenada pelo repórter premiado João Pina, trata-se de um álbum com mais de 160 fotografias assinadas por dezenas de fotojornalistas portugueses e estrangeiros, que cruzam a história da SÁBADO, de Portugal e do mundo na última década e meia. Um álbum essencial a pensar em si.Boa semana.