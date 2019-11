Um treino no dia de anos

O deputado Duarte Pacheco ajuda o jornalista José Paiva Capucho num treino matinal no ginásio

O fotojornalista Bruno Colaço a fotografar a surfista Francisca Veselko no túnel de acesso à praia de Carcavelos

Duarte Pacheco é deputado do PSD e secretário da Mesa da Assembleia-Geral da Assembleia da República. Mas ficou conhecido também por ser o deputado mais fit da Nação, que não se inibe de exibir os músculos nas redes sociais. Foi por isso preciso coragem para o jornalista José Paiva Capucho o desafiar a passar uma manhã no ginásio. O social-democrata aceitou logo e até confessou que o ideal seria um dia a esquiar, já que é esse o seu desporto predileto. A reportagem ficou marcada para o ginásio dos Bombeiros Voluntários de Moscavide – no dia de aniversário de Duarte Pacheco – e quando o jornalista chegou, o deputado já estava equipado e a treinar. "Está pronto?", perguntou. Para saber como correu terá de ler o artigo a partir da pág. 50.Já em Guimarães, a jornalista Filipa Teixeira teve o azar de acompanhar a cantora Maria Leal naquela que foi uma das noites mais frias deste outono – e ninguém estava à espera disso. O manager – que também é enternainer – da cantora ia atuar de branco mas não conseguiu despir o casaco comprido de pelo. A própria Maria Leal tinha previsto atuar com um top curto, mas não o conseguiu vestir. O repórter fotográfico Jorge Miguel Gonçalves não sentia o indicador com o qual fotografava. E a jornalista mal conseguia tirar apontamentos com as luvas. Mas nem isso impediu cerca de 200 pessoas de assistirem ao espetáculo num descampado à beira de uma estrada nacional. Perceba porquê a partir da pág. 84.Com a ajuda da Federação Portuguesa de Surf, foi fácil ao editor executivo Carlos Torres chegar à fala com Mafalda Lopes, Francisca Veselko, Guilherme Ribeiro e Afonso Antunes, os jovens surfistas que mais se destacaram este ano, conseguindo vários títulos internacionais. O primeiro entrevistado foi Guilherme: participou numa prova em Ribeira d'Ilhas (Ericeira) e poucos minutos depois de vencer a sua ronda já falava com a SÁBADO e era fotografado nas dunas. Os problemas começaram daí a pouco, quando Afonso chegou, numa altura em que já chovia bastante. A sessão fotográfica foi remarcada mais duas vezes, por causa do mau tempo. Finalmente, num sábado de sol, Afonso foi fotografado na praia de São Pedro do Estoril, onde acompanhou o pai (que é seu treinador) numa prova em que ele orientou outros alunos. A chuva também atrapalhou o trabalho com Francisca e Mafalda, combinado para Carcavelos. Mas aí arranjou-se logo uma solução: Bruno Colaço fotografou-as no túnel de acesso à praia e as entrevistas foram feitas no carro. Como há males que vêm por bem, é essa a imagem que abre o artigo. Veja na pág. 90.