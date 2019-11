O repórter Sérgio Lemos a fotografar Inês Sousa Real nos corredores da Assembleia da República

O jornalista Markus Almeida segura a iluminação durante a sessão fotográfica com Kyle Eastwood. Em semana de Web Summit foi quase impossível encontrar hotel para o músico

Inês Sousa Real foi entrevistada pela SÁBADO na sala Sophia de Mello Breyner da Assembleia da República. Por coincidência, uma das perguntas da entrevista foi mesmo sobre as críticas que o filho da poetisa, Miguel Sousa Tavares, fez ao PAN: de que são urbano-depressivos que só comem alface. Se quiser saber a resposta e como é que ela acaba num convite para almoço, leia a entrevista na página 48 desta edição. E se acha que comer e vestir-se não são atos políticos, fique a saber que a líder parlamentar do PAN, além de vegana, também se veste só com roupa ambientalmente correta. E usava uns sapatos com cortiça durante aquela que foi apenas a sua segunda entrevista nas novas funções.Quando ouviu do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que a subida ininterrupta e forte da receita dos impostos desde 2012 se devia ao investimento tecnológico no Fisco, o jornalista Bruno Faria Lopes reconheceu as palavras – eram as mesmas que, minutos antes, tinha ouvido do ex-responsável pela pasta, Paulo Núncio. No meio do jogo político sobre os impostos, e das constantes alterações das taxas, a concordância entre governantes da era de Passos Coelho e António Costa reflete um consenso político: o de transformar a máquina fiscal num rolo triturador de informação sobre os nossos rendimentos e património. O objetivo pode ser virtuoso – combater a fraude e a evasão –, mas traz riscos. Entenda a revolução tecnológica no Fisco (e o que o aí vem) a partir da página 38.Já num artigo sobre águas de luxo, a jornalista Susana Lúcio ficou impressionada com a variedade de águas que existem no mundo e com curiosidade para saber se conseguiria distinguir algumas como faz o único sommelier de águas português, Manuel Antunes da Silva. Descobriu ainda a existência de duas águas de origem vulcânica, dos Açores, que desconhecia. Uma delas, a Magnificat, foi mesmo premiada este ano nos Taste Awards entregues pelo júri de sommeliers de água da Fine Waters Society.Para culminar as celebrações dos 15 anos da SÁBADO, a partir do próximo dia 21 poderá encontrar nas bancas um grande livro com as imagens mais marcantes da atualidade nacional e internacional da última década e meia. Com a curadoria de João Pina, fotojornalista premiado internacionalmente – e colaborador da SÁBADO –, esta obra inclui ainda várias fotorreportagens nunca antes publicadas em Portugal. Um projeto com a qualidade a que já o habituámos, sempre a pensar em si, leitor.Boa semana.