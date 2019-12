A jornalista Raquel Lito com Tiago Dias (que compra casas velhas e remodela-as) e Duarte Pissarra, da agência imobiliária Engels & Völkers

Foi com um "dá cá cinco" que Bruno Colaço e a atriz Maria João Luís se despediram após as fotos feitas na Herdade do Rio Frio

A SÁBADO voltou a ganhar o prémio Cinco Estrelas – uma escolha dos consumidores, que elegem as melhores marcas. A SÁBADO venceu na categoria Revistas de Grande Informação

11 de dezembro de 2019.

Comprar velho, remodelar e vender como novo é a fórmula de Tiago Dias, que desde 2016 já adquiriu 12 casas a precisar de obras, em Lisboa – neste momento, o seu melhor negócio é uma moradia em Benfica, à venda por 799 mil euros.O caso de Tiago Dias é apenas um dos vários que lhe trazemos no tema de capa desta semana. Para escrever o artigo, a jornalista Raquel Lito andou durante uma semana a acompanhar vendedores (fez mesmo um curso de venda de casas) e falou com pessoas que fizeram negócios imbatíveis. Se está a pensar comprar ou vender casa, conheça os melhores truques a partir da página 38.Foi uma entrevista em dois atos: primeiro nas gravações da novela Terra Brava, na Herdade do Rio Frio, em que Maria João Luís interpreta a má da fita. Dali a alguns dias, a jornalista Vanda Marques foi a casa da atriz, perto da Malveira (Mafra), onde ela a recebeu numa sala carregada de livros e com a lareira acesa e lhe mostrou as fotos antigas. Retirou da parede a foto de infância que mais gargalhadas lhe arrancou, com o cabelo enrolado para fora e com os ganchinhos que a mãe lhe punha – "odiava", confessa. Conta que nunca gostou de tirar fotos. "Em miúda, chorava baba e ranho. Tinham de me agarrar e eu subia pelo meu pai, fazia grandes birras." Apesar disso, fez tudo o que o fotógrafo da SÁBADO lhe pediu. No fim, Bruno Colaço agradeceu a paciência e até fizeram um high five, um cumprimento à adolescente.Sessenta anos depois de ficar famosa por estranhos fenómenos, a cidade do Entroncamento decidiu recordar histórias como a da planta que dava tomates e também batatas. Paula Carloto, responsável pela iniciativa, emocionou-se ao contar à jornalista Susana Lúcio como centenas de pessoas participaram no vídeo de divulgação, publicado na Internet. "Só aquele vídeo é um fenómeno. E novos surgirão", garantiu à SÁBADO. Encontra os fenómenos nas páginas 82 a 85.Tó Trips e Pedro Gonçalves, que há 16 anos compõem os Dead Combo, não estavam muito interessados em falar com a SÁBADO – estão a limitar o número de entrevistas em torno do seu fim enquanto banda, anunciado em outubro. Mas após alguma insistência, o jornalista Pedro Henrique Miranda lá conseguiu convencê-los e falaram durante 20 minutos na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, um espaço que lhes diz muito. "Foi durante anos a nossa casa", revela Tó Trips. A Zé dos Bois faz parte do roteiro de 12 concertos da digressão do adeus, que dura até março de 2020 mas poderá estender-se até 2021. Confuso? Os Dead Combo, que já estiveram "para acabar várias vezes", dizem que este é mesmo o fim. Será? Ou haverá mais um regresso?