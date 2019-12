A jornalista Susana Lúcio com as mulheres que apanham fruta na Herdade de Penique, em Beja. Perceba porque é que não há homens neste trabalho

Catarina Moura, Ângela Marques e Markus Almeida a atacar as bifanas na improvisada mesa-marco de correio, após a reportagem sobre os chefs emergentes. A comida que está nas páginas do GPS foi só para as fotos

Após várias tentativas, Leonor Riso conseguiu falar 15 minutos ao telefone com Emiliano Fittipaldi, o jornalista da revista L’Espresso que tem estado na linha da frente da investigação dos escândalos financeiros no Vaticano. Fittipaldi conversou com a jornalista da SÁBADO sobre o novo caso que abala a imagem da Igreja.Esta entrevista é apenas um aspeto do longo artigo de capa que lhe apresentamos, no qual o jornalista Marco Alves aborda o estado das finanças do Vaticano (o défice poderá levar à sua insolvência já em 2023), com base em novos livros e relatórios. E revela ainda como o Papa Francisco está a sofrer com as guerras ideológicas vindas dos Estados Unidos, Brasil e Alemanha. E também como as peças do poder cardinalício se estão a mover tendo em vista o próximo conclave.A subeditora Sara Capelo já estava a sair da sede do PPM (na zona da Junqueira, em Lisboa) quando Gonçalo da Câmara Pereira pediu: "Não escreva mal de nós." O presidente do PPM – que tem uma secretária com tudo em tons de azul – é um bom contador de histórias. Um exemplo sobre o azul monárquico: um dia a neta perguntou-lhe, para um trabalho da escola, de que cor era a bandeira de Portugal. Ele respondeu-lhe que era azul e branca (a cor da bandeira do Portugal monárquico). A professora considerou a resposta errada e o líder do PPM foi falar com ela e disse-lhe que ela é que não estava certa, porque a pergunta não fora de que cor é a bandeira da República Portuguesa (essa sim verde e vermelha). Exigiu – diz Gonçalo mais do que uma vez – que revisse a nota da neta.Na reportagem sobre o Grupo Luís Vicente, uma das maiores empresas nacionais de comercialização de fruta, a jornalista Susana Lúcio reparou que as mulheres estão em maioria. Na Herdade de Penique, no Alentejo, são elas que preenchem as equipas de colheita de marmelos, dióspiros, nectarinas, peras e maçãs. Na fábrica Abrunhoeste, em Torres Vedras, são elas novamente que escolhem a fruta e a embalam. "As senhoras têm mais cuidado a lidar com a fruta", justifica o diretor técnico António Baptista.Havia bochecha de porco, feijoada de búzios, foie gras, polvo e batatas, bacalhau com todos ou rolo de batata-doce, mas esses pratos só estavam lá para a produção fotográfica dos chefs emergentes, que a SÁBADO realizou pelo quinto ano seguido, desta feita no hotel Esqina, em Lisboa. Por isso, quando houve tempo para almoçar, conta Catarina Moura, "fomos ao Afonso das Bifanas, mesmo do outro lado da rua, e, como a casa era apertada e estava cheia, a nossa mesa foi o marco do Correio Azul. Como estávamos em trabalho, dispensámos a imperial – juro".