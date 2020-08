A jornalista Raquel Lito com o embaixador Alfredo Duarte Costa

O editor-executivo Carlos Torres foi fazer as contas aos jogadores contratados por Jorge Jesus na primeira passagem pelo Benfica

É na Quinta da Marinha que se concentram algumas das maiores fortunas do País e uma boa dose de milionários estrangeiros que encontraram um refúgio em Portugal. Não admira, por isso, que durante as várias visitas à propriedade as movimentações da repórter Raquel Lito tenham sido sempre acompanhadas por carros de várias empresas de segurança: apesar de o acesso ser aberto, a verdade é que as viaturas estranhas acabam por ser facilmente detetadas – e vigiadas. Mas graças à ajuda de um conjunto de notáveis, que aceitaram abrir as suas portas à, a jornalista conseguiu levantar o véu sobre o dia a dia numa propriedade de 800 hectares que sofreu inúmeras transformações ao longo das décadas e que se tornou ainda mais cobiçada desde que Cristiano Ronaldo comprou um terreno para construir uma nova mansão.Com a cotação do ouro a bater recordes nas últimas semanas, o repórter Bruno Faria Lopes disfarçou-se de cliente-mistério para ir tentar comprar barras do precioso metal aos balcões dos principais bancos portugueses. Descobriu que já nem todos as vendem: o recurso às barras é coisa do passado. Mas num deles, o BPI, havia outra proposta: medalhas e várias joias de ouro, estas últimas expostas numa sala na agência mantida com luz especialmente baixa (para preservar o brilho das pérolas incrustadas), tudo parte do esforço do banco para ir buscar mais receitas além do deprimido negócio do crédito.Depois de se tornar uma das aplicações mais descarregadas e populares do mundo, sobretudo entre os jovens – enriquecendo o seu criador – o TikTok foi parar ao centro da guerra entre os Estados Unidos e a China. Mas quais são, afinal, os receios em relação à aplicação que tem uma versão chinesa (a Douyin) e outra (o TikTok) para o resto do mundo? Através de um exclusivo para Portugal do jornal britânico The Telegraph, explicamos como a companhia chinesa usa a inteligência artificial para censurar a presença de estrangeiros, o discurso dos utilizadores, o seu aspeto físico, a forma como se vestem ou até vídeos que incluam a moda do slime, muito popular entre as crianças. Mais preocupante é a forma como a empresa armazena dados biométricos dos utilizadores e como os poderá ceder ao governo chinês. Sim, o Big Brother não é ficção.Com o regresso de Jorge Jesus ao Benfica, o editor-executivo Carlos Torres foi fazer as contas ao número de jogadores que entraram no clube durante a primeira passagem do treinador – e ao quanto eles jogaram (ou não). Os números impressionam: 77 atletas comprados e 226 milhões gastos.Boa semana.