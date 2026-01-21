Sábado – Pense por si

Carlos Torres
21 de janeiro de 2026 às 23:00

Os suplementos alimentares

Há em Portugal pelo menos 12 mil suplementos alimentares – mas devem ser mais, porque muitos chegam ao mercado sem controlo. E ainda: reportagem no centro de controlo de receitas; entrevista ao ator Mateus Solano.

Quando foi à procura de pessoas que tomam suplementos alimentares, a jornalista Lucília Galha fez um pedido num grupo de Facebook e recebeu 52 respostas – selecionou seis casos, que surgem no artigo desta edição. A repórter diz que “é difícil encontrar quem não tome pelo menos uma coisinha”. E para a maioria é mais do que um, de vitamina D a ómega 3, zinco, colagénio ou betacaroteno. Estes produtos estão em todo o lado e são de venda livre, dando para tudo, do sono às unhas ou ao colesterol. Dados oficiais revelam que há em Portugal pelo menos 12 mil suplementos alimentares – mas devem ser mais, porque muitos chegam ao mercado sem controlo.

