Os truques dos alunos geniais

Qual é o segredo (ou segredos) dos melhores alunos, daqueles que entram com 20 na universidade? Foi isso que fomos descobrir. E ainda: o novo livro de Nuno Rogeiro sobre a guerra na Ucrânia; entrevistas com os atores Diogo Infante e Luís Esparteiro.

Para o trabalho sobre os truques dos melhores alunos, a jornalista Lucília Galha falou com finalistas do ensino secundário e superior. A ideia era perceber o que é preciso para terem tão boas notas ou a que é que devem o seu sucesso escolar. Uma coisa que todos, sem exceção, referiram é que é preciso motivação, querer ser bem-sucedido na escola. E parece que em termos cerebrais isso também faz diferença, pois há uma ligação entre os sistemas de memória do nosso cérebro e os emocionais, uma relação entre prazer e aprendizagem, que faz com que os alunos com boas notas sejam altamente motivados.