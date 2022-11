Os jovens do Opus Dei

Como é o mundo secreto dos jovens do Opus Dei? Foi isso que fomos descobrir, numa reportagem que envolveu residências universitárias, clubes de tempos livres e quatro colégios (em Lisboa e no Porto). E ainda: um dia com Santana Lopes na Figueira da Foz e entrevista com o físico nuclear que critica os ambientalistas.

Na residência universitária dos Álamos, em Lisboa, é normal que as jovens que ali vivem se juntem em serões animados depois do jantar. Na noite em que a SÁBADO lá esteve, e depois de saberem que a jornalista Ana Taborda não conhecia o jogo "A Aldeia Adormece", organizaram uma sessão para lhe mostrar como funcionava. E foi assim que a redatora principal da SÁBADO acabou a ser uma das suspeitas de matar um aldeão do Talasnal. Este é apenas um dos aspetos abordados no trabalho sobre o mundo secreto dos jovens do Opus Dei, que abarca quatro colégios (dois em Lisboa e dois no Porto, com os quais a Obra tem um protocolo), num universo de 1.708 alunos. E que contempla, por exemplo, sessões de namoro cristão, onde se fala de relações sem intimidade sexual. Como revelou um casal, que foi falar do seu caso numa sessão no Oratório de São Josemaría: "É preciso garantir que nos beijinhos mais prolongados não nos deixamos cair pelo precipício abaixo."