Entre as muitas experiências vividas pelos sete jornalistas da SÁBADO que escreveram o tema de capa, uma das mais intensas foi no Cooking and Nature Emotional Hotel: com um circuito de relaxamento composto por três tanques com temperaturas de 15, 31 e 38 graus, os sucessivos choques térmicos são eficazes a destruir as contraturas que a rotina deixa no corpo. Outro momento inesquecível foi no Wine Blending Workshop, no Torre de Palma Wine Hotel: com apoio do enólogo residente, fizeram um lote único para criar o seu próprio vinho - incluindo o rótulo. São apenas duas das muitas sugestões de hotéis e passeios que lhe trazemos para aproveitar os feriados das próximas duas semanas.